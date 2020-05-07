Войти
Российская газета

Призывные комиссии начнут работать не ранее 12 мая

363
0
0
Источник изображения: Марина Молдавская/ТАСС

В среду в Минобороны корреспонденту "РГ" подтвердили, что призывные комиссии, которые будут решать, кого из потенциальных солдат весны-2020 отправлять на службу, а кому дать отсрочку или вовсе освободить от армии, начнут работать после майских праздников, не ранее 12 числа.

"Такое решение было принято после того, как президент РФ объявил в мае новые нерабочие дни", - пояснили в ведомстве.

Перенос времени заседаний призывных комиссий связан со сложной эпидемиологической обстановкой в России. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции огромный массив подготовительной работы по призыву в нынешнем году пришлось выполнять дистанционно и без участия молодых людей. Сведения об их биографии, здоровье, образовании, начальной военной подготовке, другую необходимую информацию сотрудники военкоматов, начиная с 1 апреля, собирают, уточняют и систематизируют с помощью интернета и телефонных звонков новобранцам. Все это делается с единственной целью - максимально обезопасить ребят и в то же время выполнить указ президента РФ Владимира Путина, предусматривающий отправку в войска 135 тысяч молодых солдат.

Провести все положенные в таких случаях процедуры, в том числе медицинское освидетельствование парней, без их участия невозможно. Решить, кого и куда послать служить без встреч с новобранцами членов призывных комиссий, - тоже. Но для максимального сокращения личных контактов все это сдвинули ближе к лету.

Кроме того, в ведомстве пошли на беспрецедентные меры безопасности. Они должны предотвратить попадание в военный строй инфицированных призывников.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения защиты здоровья граждан, призываемых на военную службу, в военных комиссариатах созданы необходимые запасы", - сообщили в Минобороны РФ. В военкоматы страны доставили 2 миллиона медицинских масок, полтора миллиона бесконтактных термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств и 270 тысяч тест-систем для проверки здоровья всех без исключения новобранцев.

По решению министра обороны Сергея Шойгу, сдвинут и график отправки призывников к местам их военной службы. Парни поедут в армию после 20 мая, перед отправкой их обеспечат медицинскими масками. В дороге новобранцев будут сопровождать медработники. А по прибытию в гарнизоны молодых солдат на две недели изолируют от других военнослужащих.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
26.01.2017
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
13.09.2016
Глава Академии российского Генштаба использовал фальшивую цитату Митта Ромни
23.01.2013
На пороге эпохи потрясений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:58
  • 1
Морпехи Северного флота переплыли море на БТР
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов