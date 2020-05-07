Призывные комиссии начнут работать не ранее 12 мая

В среду в Минобороны корреспонденту "РГ" подтвердили, что призывные комиссии, которые будут решать, кого из потенциальных солдат весны-2020 отправлять на службу, а кому дать отсрочку или вовсе освободить от армии, начнут работать после майских праздников, не ранее 12 числа.

"Такое решение было принято после того, как президент РФ объявил в мае новые нерабочие дни", - пояснили в ведомстве.

Перенос времени заседаний призывных комиссий связан со сложной эпидемиологической обстановкой в России. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции огромный массив подготовительной работы по призыву в нынешнем году пришлось выполнять дистанционно и без участия молодых людей. Сведения об их биографии, здоровье, образовании, начальной военной подготовке, другую необходимую информацию сотрудники военкоматов, начиная с 1 апреля, собирают, уточняют и систематизируют с помощью интернета и телефонных звонков новобранцам. Все это делается с единственной целью - максимально обезопасить ребят и в то же время выполнить указ президента РФ Владимира Путина, предусматривающий отправку в войска 135 тысяч молодых солдат.

Провести все положенные в таких случаях процедуры, в том числе медицинское освидетельствование парней, без их участия невозможно. Решить, кого и куда послать служить без встреч с новобранцами членов призывных комиссий, - тоже. Но для максимального сокращения личных контактов все это сдвинули ближе к лету.

Кроме того, в ведомстве пошли на беспрецедентные меры безопасности. Они должны предотвратить попадание в военный строй инфицированных призывников.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения защиты здоровья граждан, призываемых на военную службу, в военных комиссариатах созданы необходимые запасы", - сообщили в Минобороны РФ. В военкоматы страны доставили 2 миллиона медицинских масок, полтора миллиона бесконтактных термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств и 270 тысяч тест-систем для проверки здоровья всех без исключения новобранцев.

По решению министра обороны Сергея Шойгу, сдвинут и график отправки призывников к местам их военной службы. Парни поедут в армию после 20 мая, перед отправкой их обеспечат медицинскими масками. В дороге новобранцев будут сопровождать медработники. А по прибытию в гарнизоны молодых солдат на две недели изолируют от других военнослужащих.

Юрий Гаврилов