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США готовят военные базы на Луне для добычи полезных ископаемых

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Источник изображения: vpk-news.ru

Администрация Дональда Трампа разрабатывает юридический проект для добычи ископаемых на Луне в рамках международного соглашения под названием Artemis Accords.

Как сообщает Reuters, соглашение является попыткой США найти союзников для реализации плана Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) по отправке астронавтов и основанию космической станции на Луне в течение следующего десятилетия. 

Соединённые Штаты и другие космические державы рассматривают Луну в качестве ключевого стратегического актива в космосе. Спутник Земли также имеет значение для долгосрочных научных исследований, которые могли бы обеспечить возможность будущих полётов на Марс. Эта деятельность подпадает под режим международного космического права, которое нуждается в модернизации. Соглашение Artemis, названное в честь новой программы NASA по исследованию Луны, предполагает создание «зон безопасности». Они будут окружать будущие лунные базы, чтобы «предотвратить нанесение ущерба или помехи от конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости».

По словам источников Reuters, задача соглашения также состоит в том, чтобы в соответствии с международным правом создать основу для владения добываемыми на Луне ресурсами. В ближайшие недели американские власти планируют официально договориться о соглашениях с партнёрами по исследованию космоса, такими как Канада, Япония и европейские страны, а также с ОАЭ. 

Вместе с тем собеседники агентства указывают, что Россию, являющуюся основным партнёром NASA в совместном использовании Международной космической станции, США в качестве такого «единомышленника» не рассматривают, поскольку Пентагон всё чаще считает, что Москва враждебно себя ведёт, изучая американские шпионские спутники, вращающиеся вокруг Земли.

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