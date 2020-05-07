Войти
Известия.ru

Российским охотникам могут облегчить вывоз оружия за рубеж

317
0
0

Российским охотникам могут облегчить вывоз оружия за рубеж. Процедуру предлагают смягчить депутаты Госдумы. Также будет усовершенствован порядок ввоза иностранцами охотничьего оружия в страну. Сейчас, согласно российскому законодательству, чтобы поехать охотиться в другую страну со своим оружием и патронами, необходимо получить разрешение Росгвардии, а также принимающей стороны. Однако эти требования противоречат международным правилам, по которым для ввоза оружия достаточно разрешения другого государства. Депутаты предлагают взять за основу этот механизм. Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить ввоз охотничьего оружия в Россию по заявлениям предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство.

Российским охотникам могут облегчить вывоз оружия за рубеж. Процедуру предлагают смягчить депутаты Госдумы. Также будет усовершенствован порядок ввоза иностранцами охотничьего оружия в страну. Сейчас, согласно российскому законодательству, чтобы поехать охотиться в другую страну со своим оружием и патронами, необходимо получить разрешение Росгвардии, а также принимающей стороны. Однако эти требования противоречат международным правилам, по которым для ввоза оружия достаточно разрешения другого государства. Депутаты предлагают взять за основу этот механизм. Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить ввоз охотничьего оружия в Россию по заявлениям предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
27.05.2019
Росгвардия намерена заменить пистолет Макарова и РПК-74
27.03.2019
ФСБ предложила порядок и условия передачи кортиков уволенным со службы
10.03.2017
Процесс создания Росгвардии прошел почти безболезненно, заявил Путин
28.11.2016
Бойцы Росгвардии с момента создания службы уничтожили 125 боевиков
17.05.2016
Полицию вооружат ручными пулеметами
02.06.2014
Один день военной операции на юго-востоке Украины обходится Киеву в 3 млн долларов – «Известия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
  • 06.05 20:19
  • 1
Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»