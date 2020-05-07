Российским охотникам могут облегчить вывоз оружия за рубеж. Процедуру предлагают смягчить депутаты Госдумы. Также будет усовершенствован порядок ввоза иностранцами охотничьего оружия в страну. Сейчас, согласно российскому законодательству, чтобы поехать охотиться в другую страну со своим оружием и патронами, необходимо получить разрешение Росгвардии, а также принимающей стороны. Однако эти требования противоречат международным правилам, по которым для ввоза оружия достаточно разрешения другого государства. Депутаты предлагают взять за основу этот механизм. Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить ввоз охотничьего оружия в Россию по заявлениям предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство.

Российским охотникам могут облегчить вывоз оружия за рубеж. Процедуру предлагают смягчить депутаты Госдумы. Также будет усовершенствован порядок ввоза иностранцами охотничьего оружия в страну. Сейчас, согласно российскому законодательству, чтобы поехать охотиться в другую страну со своим оружием и патронами, необходимо получить разрешение Росгвардии, а также принимающей стороны. Однако эти требования противоречат международным правилам, по которым для ввоза оружия достаточно разрешения другого государства. Депутаты предлагают взять за основу этот механизм. Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить ввоз охотничьего оружия в Россию по заявлениям предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство.