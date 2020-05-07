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Военно-промышленный курьер

Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком

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Источник изображения: vpk-news.ru

Руководство входящего в «Ростех» завода «Омсктрансмаш» решило запечатлеть роль коллектива завода в Великой Отечественной войне.

В конце 1941 года в Омск эвакуировали коллектив Ленинградского танкового завода №174. Начиная с лета 1942 года на базе Омского паровозостроительного завода началась сборка танков Т-34, артиллерийских и минометных установок. Руководил производством Константин Задорожный - выехавший в Омск директор Сталинградского тракторного завода. Всего в 1943 году в Омске было произведено 1347 танков Т-34, в 1944 году - 2163, а в 1945 - 1940. За это будущий «Омсктрансмаш» в июле 1945 года был награжден орденом Ленина.

Увековечивание вклада коллектива завода в победу над коричневой чумой - благородное дело. Но вместо подарка омичам и другим россиянам у «Омсктрансмаша» получилась, увы, типичная для российских горе-патриотов «залепуха». 

На фото вместо «тридцатьчетверок» изображены японские средние танки «Чи-Ха», производившиеся в Японии с 1938 по 1943 год компанией «Мицубиси». Танки «Чи-Ха» использовались японскими милитаристами на всех театрах военных действий, где участвовали японские войска - включая советский Дальний Восток, пишет портал «Город финансов». 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Омсктрансмаш
Ростех
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2 комментария
№1
07.05.2020 08:19
Это не горе-патриоты.Это бездари,неучи и халтурщики,которые привыкли узнавать обо всём из "Википедии",готовить яичницу и забивать гвозди по видеокурсам из Ютуба и лепить на  плакаты по случаю Дня Победы надёрганные из интернета фотографии немецких тигров,японских чих и прочих вместо тридцатьчетвёрок и КВ. Или вместо воинов Красной армии  каких-нибудь финских военнослужащих с оленями,выдавая их за воинов-сибиряков.За такие художества надо в исправительные колонии уже отсылать.Года на два-три.Может после этого эти бестолочи ответственнее будут подходить к результатам своей трудовой и творческой деятельности.
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№2
07.05.2020 09:15
Просто девочек дизайнеров перестать нанимать надо или к девочкам приставлять дяденек, которые будут пальцем тыкать, что и как надо
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