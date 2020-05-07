Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком

Руководство входящего в «Ростех» завода «Омсктрансмаш» решило запечатлеть роль коллектива завода в Великой Отечественной войне.

В конце 1941 года в Омск эвакуировали коллектив Ленинградского танкового завода №174. Начиная с лета 1942 года на базе Омского паровозостроительного завода началась сборка танков Т-34, артиллерийских и минометных установок. Руководил производством Константин Задорожный - выехавший в Омск директор Сталинградского тракторного завода. Всего в 1943 году в Омске было произведено 1347 танков Т-34, в 1944 году - 2163, а в 1945 - 1940. За это будущий «Омсктрансмаш» в июле 1945 года был награжден орденом Ленина.

Увековечивание вклада коллектива завода в победу над коричневой чумой - благородное дело. Но вместо подарка омичам и другим россиянам у «Омсктрансмаша» получилась, увы, типичная для российских горе-патриотов «залепуха».

На фото вместо «тридцатьчетверок» изображены японские средние танки «Чи-Ха», производившиеся в Японии с 1938 по 1943 год компанией «Мицубиси». Танки «Чи-Ха» использовались японскими милитаристами на всех театрах военных действий, где участвовали японские войска - включая советский Дальний Восток, пишет портал «Город финансов».