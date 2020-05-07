Пистолетные новинки 2020 года: спорный P320 X-FIVE ALPHA с вольфрамовыми грузами

Источник изображения: сайт SIG SAUER

Какими новыми пистолетами отметились оружейники в 2020 году и как эти пистолеты оценивают эксперты?

Одна из пистолетных новинок представлена европейской компанией SIG Sauer. Это P320 X-FIVE ALPHA, который сами производители обозначают в качестве стрелкового оружия с максимальным контролем и «инстинктивным управлением».

Это самое «инстинктивное управление», по заявлению SIG Sauer, обеспечивается несколькими факторами, в том числе пистолетной рукояткой, эргономика которой (опять-таки, со слов производителя) «доведена до совершенства благодаря материалам и рельефам для лучшей тактильности».

Такое описание от компании, создающей стрелковое оружие, выглядит так, будто представляет она не пистолет (оружие, по определению предназначенное для ведения боя), а что-то из элементов декора. Правда, современные маркетинговые ходы таковы, что для описания оружия "все средства хороши".

Пистолет имеет калибр 9 мм (под патрон 9х19 Parabellum).

Источник изображения: сайт SIG SAUER

Ручка выполнена из сплава алюминия. Сама конструкция такова, что имеет две вольфрамовые вставки. Эти вставки выступают в качестве своего рода регуляторов веса пистолета. Максимальный вес составляет 1,3 кг. Первоначально сообщалось, что пистолет P320 X-FIVE ALPHA оснащается магазином на 17 патронов. Об этом написали и многие профильные сайты. Однако затем SIG Sauer, не особенно распространяясь, изменил свои данные в презентации, что вызвало определённые вопросы со стороны экспертов – «не ошиблась ли девочка-дизайнер, верстая версию презентации?» И «девочка-дизайнер» не ошиблась. Утверждается, что ёмкость магазина доведена до 19 патронов.

Те, кто уже успел познакомиться с P320 X-FIVE ALPHA лично, отмечают следующее: сменные вольфрамовые грузы, которые размещаются в задней части пистолетной рукоятки, на самом деле, могут играть "дезориентирующую" роль. Возможность изменения веса приводит к психологическому эффекту, когда стрелок не привыкает к оружию, а пытается найти всё более подходящий и удобный его вариант. О такой же проблеме ранее заявляли стрелки, которые стали активно переходить на модульное оружие. А именно модульным свой P320 X-FIVE ALPHA и позиционирует европейская компания.

Источник изображения: сайт SIG SAUER

У пистолета прямой спусковой крючок. Это подчёркивает, что P320 X-FIVE ALPHA в большей степени ориентирован не столько на боевую, сколько на спортивную и тренировочную стрельбу.

Как вариант для "нишевого" стрелкового оружия - вполне, уж точно не для массового "пользователя", учитывая ещё и цену под 140 тысяч рублей. В целом пистолет спорный и появился в большей степени потому, что компания решила отметиться чем-то "новым" в 2020 году.