Войти
Военное обозрение

Пистолетные новинки 2020 года: спорный P320 X-FIVE ALPHA с вольфрамовыми грузами

350
0
0

Источник изображения: сайт SIG SAUER

Какими новыми пистолетами отметились оружейники в 2020 году и как эти пистолеты оценивают эксперты?

Одна из пистолетных новинок представлена европейской компанией SIG Sauer. Это P320 X-FIVE ALPHA, который сами производители обозначают в качестве стрелкового оружия с максимальным контролем и «инстинктивным управлением».

Это самое «инстинктивное управление», по заявлению SIG Sauer, обеспечивается несколькими факторами, в том числе пистолетной рукояткой, эргономика которой (опять-таки, со слов производителя) «доведена до совершенства благодаря материалам и рельефам для лучшей тактильности».

Такое описание от компании, создающей стрелковое оружие, выглядит так, будто представляет она не пистолет (оружие, по определению предназначенное для ведения боя), а что-то из элементов декора. Правда, современные маркетинговые ходы таковы, что для описания оружия "все средства хороши".

Пистолет имеет калибр 9 мм (под патрон 9х19 Parabellum).

Источник изображения: сайт SIG SAUER

Ручка выполнена из сплава алюминия. Сама конструкция такова, что имеет две вольфрамовые вставки. Эти вставки выступают в качестве своего рода регуляторов веса пистолета. Максимальный вес составляет 1,3 кг. Первоначально сообщалось, что пистолет P320 X-FIVE ALPHA оснащается магазином на 17 патронов. Об этом написали и многие профильные сайты. Однако затем SIG Sauer, не особенно распространяясь, изменил свои данные в презентации, что вызвало определённые вопросы со стороны экспертов – «не ошиблась ли девочка-дизайнер, верстая версию презентации?» И «девочка-дизайнер» не ошиблась. Утверждается, что ёмкость магазина доведена до 19 патронов.

Те, кто уже успел познакомиться с P320 X-FIVE ALPHA лично, отмечают следующее: сменные вольфрамовые грузы, которые размещаются в задней части пистолетной рукоятки, на самом деле, могут играть "дезориентирующую" роль. Возможность изменения веса приводит к психологическому эффекту, когда стрелок не привыкает к оружию, а пытается найти всё более подходящий и удобный его вариант. О такой же проблеме ранее заявляли стрелки, которые стали активно переходить на модульное оружие. А именно модульным свой P320 X-FIVE ALPHA и позиционирует европейская компания.

Источник изображения: сайт SIG SAUER

У пистолета прямой спусковой крючок. Это подчёркивает, что P320 X-FIVE ALPHA в большей степени ориентирован не столько на боевую, сколько на спортивную и тренировочную стрельбу.

Как вариант для "нишевого" стрелкового оружия - вполне, уж точно не для массового "пользователя", учитывая ещё и цену под 140 тысяч рублей. В целом пистолет спорный и появился в большей степени потому, что компания решила отметиться чем-то "новым" в 2020 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SIG Sauer
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.01.2020
Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания
08.07.2019
Эстония подписала контракт на закупку автоматических винтовок Lewis Machine &amp; Tool Company
30.11.2018
В России изобрели "летающий трактор"
12.11.2015
Путин потребовал реализовывать планы по созданию современной армии
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
  • 06.05 20:19
  • 1
Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»