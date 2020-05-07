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Военное обозрение

Бесшумный миномётный выстрел: в чём особенности нового проекта для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы на Украине неоднократно заявляли об успехах своей военной промышленности. Так, КБ «Южное» запатентовало бесшумную систему минометной стрельбы.

Напомним, что конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля, как и практически все ныне существующие украинские оборонные предприятия, было создано еще в советское время и первоначально работало в сфере создания баллистических ракет. После распада СССР КБ «Южное» оказалось одним из немногих предприятий, не прекративших свою работу. Более того, в последние годы оно не раз отмечалось амбициозными заявлениями, например – анонсировало создание лунной базы и прыгающего лунного модуля.

Но помимо ракетно-космической техники КБ им. Янгеля занимается и более «приземленными» разработками в сфере обычных вооружений. Одной из этих разработок и является представленный концепт бесшумной минометной стрельбы. Напомним, что в 2018 году на украинской выставке «Оружие и безопасность» компания «Рубин» уже представляла бесшумный миномет «Шепот». Теперь с проектом бесшумного выстрела для миномета выступило КБ «Южное».

Эффект отсутствия шума при стрельбе миномёту придаёт запирание продуктов сгорания метательного заряда внутри корпуса снаряда. В результате шум минометного выстрела будет примерно таким же, как шум стрельбы из стрелкового оружия с глушителем. Концепт КБ «Южное» предусматривает возможность изменения количества заряда и корректировки дальности стрельбы миномета.

Источник изображения: topwar.ru

Бесшумный миномет «Шепот» на выставке-2018

Что представляет собой бесшумный минометный выстрел? Это разъемный снаряд, состоящий из боевой части, дискретного метательного заряда, хвостовика со стабилизатором и размещенного внутри хвостовика поршня с инициирующим устройством. Боевая часть состоит из тонкостенной трубы, на которую закреплен набор осколочных колец с концентраторами образования осколков. На торцах выполнены резьбовые буртики для соединения трубы с контактным высадником и соединительным корпусом, в котором размещается метательный заряд. Объем метательного заряда можно корректировать.

Источник изображения: topwar.ru

Корпус хвостовика имеет наружную резьбу по краям и внутреннюю резьбу со стороны установки стабилизатора, соединенную с деформирующим демпфером и упором. В поршне выполнены центральная коническая и торцевая проточки. Также в торце корпуса хвостовика со стороны установки стабилизатора помещается центровочное кольцо.

Возможность бесшумного выстрела значительно повышает эффективность использования миномета в боевых условиях. В патенте в числе подобных систем бесшумной минометной стрельбы называется выстрел NR 208A3, которым снаряжаются бесшумный переносной миномет NR 8111A5 FLY-K.

Но украинские специалисты подчеркивают в числе недостатков этой системы невозможность изменения количества взрывчатого вещества в метательном заряде, а эта особенность, как мы знаем, значительно снижает возможность изменения дальности стрельбы. В проекте КБ «Южное» данный недостаток ликвидирован: количество взрывчатого вещества в заряде можно корректировать.

Но говорить о поступлении новой системы бесшумного выстрела в серийное производство пока преждевременно. Ведь даже не прошли первые испытания опытного образца. Однако нельзя не отметить, что в случае налаживания производственного процесса Вооруженные силы Украины получат возможность оснащения бесшумными снарядами для минометов и гранатометов.

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Страны
Россия
Украина
Компании
КБ "Южное"
Проекты
Луна
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