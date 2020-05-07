Более 460 современных и модернизированных бронетранспортеров поступят в 2020 году в подразделения СВ

ЦАМТО, 6 мая. До конца текущего года в подразделения Сухопутных войск спланирована поставка более 460 современных бронетранспортеров.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бронетранспортеры со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированные БТР-82АМ.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы БТР оснащен комбинированным прицелом для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы в 2,5 раза и вести прицельный огонь с ходу и в ночных условиях.

Защищенность машины повышена благодаря использованию противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса БТР. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.