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Российская газета

Армия России получит сотни танков и БМП последней модификации

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Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Минобороны опубликовало сведения о поставках в армию современной бронетехники. До конца года Сухопутным войскам (без учета ВДВ, береговых войск и морской пехоты ВМФ) планируется передать 120 танков новейшей модификации Т-72Б3М, более сотни боевых машин пехоты БМП-3, более 60 модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок" (он увеличивает боевую мощь бронемашины почти вдвое).

Военные получат более 500 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ, броневиков "Тайфун" и "Тигр". Последние оснащены дистанционно управляемым модулем "Арбалет-ДМ": он самостоятельно сопровождает цели - оператору достаточно лишь указать их и дать команду на открытие огня.

Также в войска придут более 35 самоходных гаубиц "Мста-С", три десятка реактивных систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", 23 буксирно-моторных катера для военных понтонеров.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Арбалет-ДМ
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Торнадо-Г
Торнадо-С
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