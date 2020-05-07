Ростех запустил производство озонаторов

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Росэлектроника" запустил производство озонаторов "Гроза", предназначенных для обеззараживания помещений, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Озонаторы уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе, а также устраняют неприятные запахи. В аппаратуре используется пластинчатый генератор, который придает содержащемуся в воздухе кислороду сильный электрический разряд и в результате преобразует его в озон", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводят в пресс-службе, мощности "Ростеэлектроники" позволят выпускать до 500 таких устройств в неделю.

Производство аппаратов осуществляет красноярское предприятие НПП "Радиосвязь", входящее в холдинг.