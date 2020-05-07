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ЦАМТО

В Барнаульское ракетное соединение поступили БПДМ "Тайфун-М"

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БПДМ «Тайфун-М»
Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М».
Источник изображения: imgur.com

ЦАМТО, 6 мая. В перевооружаемое Барнаульское ракетное соединение для охраны ракетных комплексов поступили боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М".

БПДМ "Тайфун-М" была разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Уникальность БПДМ заключается в ее оснащении самыми современными комплексами разведывательных средств, а также беспилотным летательным аппаратом, позволяющим обнаружить и вести наблюдение за ДРФ на различных расстояниях.

Дальнейшее поступление в войска БПДМ "Тайфун-М" спланировано с учетом перевооружения РВСН на современные ракетные комплексы, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
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