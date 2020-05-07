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ЦАМТО

На Камчатке сформированы экипажи двух новейших аварийно-спасательных катеров

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Гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов"
Гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов".
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 6 мая. На Камчатке в аварийно-спасательном отряде Войск и сил на северо-востоке сформированы два экипажа для новейших аварийно-спасательных катеров проекта 23040, которые построены специально для Тихоокеанского флота.

В ближайшее время сформированные экипажи вылетят на завод-изготовитель – ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" для приемки катеров и их доставки к месту базирования.

Новые универсальные катера решают широкий спектр задач по обеспечению аварийно-спасательных и поисковых работ. Также они предназначены для ведения осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного водолазного оборудования, малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Впервые на катерах подобного типа предусмотрена система джойстикового управления.

Катер имеет стальной корпус с ледовыми усилениями, одноярусную алюминиевую надстройку (рубку), двухвальную дизельную энергетическую установку с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством.

Основные характеристики: водоизмещение полное – около 118 т, длина наибольшая – 28,09 м, ширина наибольшая – 5,56 м, осадка – 1,5 м, скорость хода – около 13,7 узлов, экипаж – 3 человека, а также водолазная группа из 5 человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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