МРК «Одинцово» с ЗРПК «Панцирь-М» готов к выходу на ходовые испытания

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Второй серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Одинцово" полностью готов к прохождению заводских ходовых испытаний, которые начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Как пишет издание, на корабль установили морскую версию зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М". В конце апреля корабль встал на размагничивание, швартовные испытания начались в середине февраля.

В настоящее время МРК готовится выйти на заводские ходовые испытания, которые должны были начаться еще в апреле, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции были перенесены на неопределенное время. Экипаж корабля, прошедший подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге, находится на борту МРК и готовит его к выходу в море.

Как ранее сообщалось, МРК планируется передать в состав ВМФ до конца этого года, корабль отправится на Балтику.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.

МРК "Одинцово" (ранее - "Шквал) является третьим кораблем в серии, заложенным на Пелле и вторым серийным после головного "Мытищи" и первого серийного "Советск", уже вошедших в состав Балтийского флота. Заложен/спущен на воду 29 июля 2016/ 5 мая 2018 года.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Энергоустановка - три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.