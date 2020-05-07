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Авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи" исполнилось 29 лет

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Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2019"
Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 6 мая. Авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи" исполнилось 29 лет. Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием "Стрижи".

Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29 началось в истребительном авиаполку в Кубинке в середине 80-х годов, когда самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах.

В первый состав группы вошли подполковник Александр Кутузов – ведущий, капитан Александр Каташинский, капитан Андрей Макаренко, майор Александр Захаров, майор Алексей Шерстнев, майор Владимир Галуненко, майор Валерий Евдокимов.

В октябре 1991 года "Стрижи" впервые выступили за границей на авиабазе Уппсала в Швеции, а в мае 1992 года группа из шести МиГ-29 поразила своим мастерством французских зрителей на празднике, посвященном 50-летию эскадрильи "Нормандия-Неман".

В последующие годы "Стрижи" с достоинством представляли авиацию нашей страны в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

В 1993 году пилотажная группа "Стрижи" удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира".

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи" в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название "кубинский бриллиант". Именно в таком строю "Стрижи" участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

Летная программа постоянно совершенствуется. В настоящий момент пилотажная группа "Стрижи" во время воздушных показов демонстрирует свою обновленную программу, которую открывает одиночный пилотаж на предельном режиме пилотирования и продолжает групповой пилотаж в составе шести экипажей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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