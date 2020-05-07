Новейший истребитель-беспилотник представили в Австралии

В Австралии спроектировали и изготовили первый военный самолет за последние полвека. Его создали в рамках партнерства между ВВС Австралии и компанией Boeing Australia.

Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон. Правительство инвестировало до 40 миллионов долларов в новую программу беспилотных летательных аппаратов - Advanced Development Program. В нее включены работы по созданию и испытанию трех прототипов, сообщает ТАСС. Один многофункциональный истребитель-беспилотник Loyal Wingman уже готов.

Как предполагают военные, беспилотники будут сопровождать пилотируемые самолеты на боевых вылетах. Именно беспилотные летательные аппараты возьмут на себя операции, наиболее опасные для летчиков. Дальность полета истребителя-беспилотника составит более 3700 километров.

Испытания нового истребителя-беспилотника начнутся в ближайшее время.

Светлана Цыганкова