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Военное обозрение

Два процента превыше всего: Литва не станет сокращать военный бюджет

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Источник изображения: topwar.ru

Хотя Литва, как и весь остальной мир, испытывает экономические проблемы из-за пандемии коронавируса, она продолжит расходовать на оборонные нужды два процента своего бюджета.

Последствия карантина в этой стране ощущаются остро, но это никоим образом не повлияет на принципиальный подход Вильнюса к исполнению своих международных обязательств.

Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа во вторник во время беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник изображения: topwar.ru

Литовский лидер заверил генсека Североатлантического альянса, что Вильнюс по-прежнему будет тратить 2 процента ВВП на оборону и выполнять свои обязательства, такие как участие в военных операциях в Ираке и Афганистане. Два натовских процента превыше всего...

Науседа поблагодарил НАТО за участие альянса в охране неба Прибалтики. Он также посетовал, что Россия якобы использует пандемию для распространения дезинформации, пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Президент в беседе со Столтенбергом заявил, что лучшим способом реагирования на «агрессивные действия» России является последовательное укрепление обороноспособности стран Балтии, особенно противовоздушной обороны, а также возможность быстрого военного усиления НАТО в случае кризиса.

Ещё несколько лет назад военный бюджет Литвы не соответствовал требованиям НАТО, находясь ниже планки 2%. Но после прихода к власти в США Дональда Трампа литовские власти были вынуждены наращивать оборонную казну.

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