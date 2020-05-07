Посол США допускает включение Лондона и Парижа в переговоры по ДСНВ

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Включение Франции и Великобритании в переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно, и эту тему могут обсудить страны "ядерной пятерки", заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в РФ Джон Салливан.

"Мы это обсуждали. В частности, я принимал участие в обсуждении этого вопроса, когда занимал свою предыдущую должность заместителя госсекретаря, и я говорил в связи с предложением президента Путина о встрече "ядерной пятерки" о возможности участия всех пяти стран в обсуждении вопросов контроля над вооружениями. Я думаю, эту тему можно предложить странам "ядерной пятерки" для обсуждения. Конечно, вопросы повестки дня нужно решать с членами "пятерки", но возможность привлечения Франции и Великобритании существует", - сказал Салливан.