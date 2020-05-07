Войти
Интерфакс-АВН

Посол США допускает включение Лондона и Парижа в переговоры по ДСНВ

331
0
+1
Джон Салливан
Джон Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Включение Франции и Великобритании в переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно, и эту тему могут обсудить страны "ядерной пятерки", заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в РФ Джон Салливан.

"Мы это обсуждали. В частности, я принимал участие в обсуждении этого вопроса, когда занимал свою предыдущую должность заместителя госсекретаря, и я говорил в связи с предложением президента Путина о встрече "ядерной пятерки" о возможности участия всех пяти стран в обсуждении вопросов контроля над вооружениями. Я думаю, эту тему можно предложить странам "ядерной пятерки" для обсуждения. Конечно, вопросы повестки дня нужно решать с членами "пятерки", но возможность привлечения Франции и Великобритании существует", - сказал Салливан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ливан
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
07.05.2020
Никакой конкретики по сроку и формату встречи "ядерной пятерки" пока нет - Песков
18.09.2017
Последний бой хозяина Белого дома
19.02.2016
«Закупим то, что не можем производить»
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
  • 06.05 20:19
  • 1
Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»