США готовы признать суверенитет Израиля над оккупированными территориями

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Вашингтонская администрация готова признать израильский суверенитет над Иорданской долиной и районами еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Это возможно при определенных условиях.

Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в государстве Израиль Дэвид Фридман в ходе интервью для газеты «Исраэль а-Йом», посвященного второй годовщине пребывания Фридмана на своей должности.

Посол заявил, что существует план действий, который поддерживает и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он включает в себя завершение процесса разметки территории, заморозку Израилем строительства поселений в районах, на которые суверенитет не будет распространен, и переговоры с администрацией Палестинской автономии по «плану Трампа», который известен также как «сделка века».

Фридман добавил также, что признание США суверенитета Израиля над упомянутыми территориями зависит только от израильского руководства. Именно оно должно заявить о распространении суверенитета на эти земли, и Вашингтон незамедлительно поддержит это решение Тель-Авива.

Что касается заморозки строительства еврейских поселений на оккупированных землях, которые не перейдут под юрисдикцию Израиля, то, по словам посла, речь не идет о полной остановке строительных работ. Увеличивать площадь поселений нельзя, но расширять их «вверх» никакого запрета нет.