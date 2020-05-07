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ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" обсудят возможные изменения в законодательстве о закупках в сфере гособоронзаказа

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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 6 мая. Корректировки законодательства в сфере закупок для ГОЗ обсудят профильные специалисты Минобороны России и предприятий ОПК в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2020".

Участники круглого стола "Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе" обменяются опытом работы в рамках государственного оборонного заказа, а также выработают свод законодательных инициатив, направленных на совершенствование процедур закупок с учетом специфики отрасли.

Основными темами для докладов и обсуждения станут особенности гособоронзаказа в 2020 году, изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся контрактной системы и закупок по гособоронзаказу, особенности государственного регулирования цен, а также вопросы увеличения доли отечественной продукции, закупаемой для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

Помимо круглого стола, под руководством Департамента государственных закупок Минобороны России пройдут лекции-тренинги, посвященные особенностям подачи заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также вопросам подготовки и заключения контрактов по результатам проведения конкурентных процедур. Деловая программа по вопросам госзакупок завершится популярной викториной "Армейский-Квиз".

На мероприятия приглашаются специалисты в области закупок, а также посетители форума "Армия-2020", желающие расширить кругозор и получить новые знания в области контрактной системы в сфере закупок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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