Войти
ЦАМТО

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили более 200 огнезащитных комплектов "Ковбой"

344
0
+2
6Б15 «Ковбой»
Защитный комплект танкиста 6Б15 «Ковбой».
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Рогулин Дмитрий

ЦАМТО, 6 мая. Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа получили более 200 комплектов новой амуниции "Ковбой" для экипажей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-СМ2" в Брянской области.

В летнем периоде обучения экипажи широко смогут применить экипировку нового образца во время одиночной подготовки, в составе расчетов и при проведении тактических учений. Перед использованием боевой экипировки нового образца представители вещевой службы организуют демонстрацию возможностей новой военной формы и продемонстрируют возможности в условиях, приближенных к боевым.

Новая экипировка позволит в 2 раза повысить живучесть каждого члена экипажа.

Главная особенность защитного костюма является ткань на основе арамидных волокон, которая по свойствам сравнима со сталью, но при этом гораздо легче. В случае возгорания самоходной гаубицы, "Ковбой" защищает военнослужащего от воздействия открытого пламени в течение 30 сек., что дает ему возможность покинуть горящую машину.

Масса экипировки – 6,5 кг. В состав комплекта входят противоосколочный бронежилет первого класса защиты, противоосколочная накладка на танковый шлемофон и огнезащитный комбинезон. Вся экипировка используется в модульной системе с полевой формой одежды, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.03.2019
Комиссары в новых шлемах: в России возрождают вуз для замполитов
20.12.2017
Под Волгоградом экипажи авиации ЮВО провели учения
28.07.2016
Врио губернатора Тульской области: суворовское училище будет воспитывать кадровую элиту
06.02.2013
Кто б в рабочие пошел
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
23.08.2011
В Восточном военном округе завершилось тактическое учение с боевым пуском ракеты «Точка-У»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
  • 06.05 20:19
  • 1
Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»