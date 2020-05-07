Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили более 200 огнезащитных комплектов "Ковбой"

ЦАМТО, 6 мая. Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа получили более 200 комплектов новой амуниции "Ковбой" для экипажей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-СМ2" в Брянской области.

В летнем периоде обучения экипажи широко смогут применить экипировку нового образца во время одиночной подготовки, в составе расчетов и при проведении тактических учений. Перед использованием боевой экипировки нового образца представители вещевой службы организуют демонстрацию возможностей новой военной формы и продемонстрируют возможности в условиях, приближенных к боевым.

Новая экипировка позволит в 2 раза повысить живучесть каждого члена экипажа.

Главная особенность защитного костюма является ткань на основе арамидных волокон, которая по свойствам сравнима со сталью, но при этом гораздо легче. В случае возгорания самоходной гаубицы, "Ковбой" защищает военнослужащего от воздействия открытого пламени в течение 30 сек., что дает ему возможность покинуть горящую машину.

Масса экипировки – 6,5 кг. В состав комплекта входят противоосколочный бронежилет первого класса защиты, противоосколочная накладка на танковый шлемофон и огнезащитный комбинезон. Вся экипировка используется в модульной системе с полевой формой одежды, сообщает пресс-служба Западного военного округа.