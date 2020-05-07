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ЦАМТО

Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 6 мая. Два новейших бронеавтомобиля для перевозки раненых "Линза" поступят в 2020 году на вооружение в подразделение 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Новосибирской области.

Санитарные бронеавтомобили "Линза" с оборудованным отсеком для перевозки раненных пополнят парк боевых машин разведывательного подразделения.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок.

В качестве платформы используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств "Тайфун". Снаряженная масса бронемашины составляет более 15 т. Бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль винтовочного патрона 7,62х54 мм, а также осколков. Бронеавтомобиль также обеспечивает защиту от взрыва мин и СВУ эквивалентом до 8 кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины составляет 105 км/ч.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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2 комментария
№1
07.05.2020 07:50
Годная тачанка.Такие в войсках нужны.И хорошо,что на базе "Тайфуна",а не какой-нибудь Ивеко типа "Рысь".И в Сирии испытать не помешает.
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№2
07.05.2020 10:45
15-ти тонный броневик с незащищенным медицинским модулем для вывоза раненых - трудно представить более нелепое и бесполезное для ВС дорогостоящее транспортное средство.
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