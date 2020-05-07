Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году

ЦАМТО, 6 мая. Два новейших бронеавтомобиля для перевозки раненых "Линза" поступят в 2020 году на вооружение в подразделение 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Новосибирской области.

Санитарные бронеавтомобили "Линза" с оборудованным отсеком для перевозки раненных пополнят парк боевых машин разведывательного подразделения.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок.

В качестве платформы используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств "Тайфун". Снаряженная масса бронемашины составляет более 15 т. Бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль винтовочного патрона 7,62х54 мм, а также осколков. Бронеавтомобиль также обеспечивает защиту от взрыва мин и СВУ эквивалентом до 8 кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины составляет 105 км/ч.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.