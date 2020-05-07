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Военное обозрение

Споры и предположения относительно истребителя 5-го поколения МиГ ЛМФС

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Источник изображения: topwar.ru

В зарубежной прессе вспомнили о том, что у России существовали как минимум две программы по созданию истребителей 5-го поколения.

Основную «информационную долю» занимает Су-57, который планируют поставить на вооружение ВКС России в текущем (2020) году. Но есть и проект от «МиГа», который обозначен как ЛМФС (Лёгкий многоцелевой фронтовой самолёт). Этот самолёт должен был прийти на замену МиГ-29, а также МиГ-35. Правда, нужно признать, что и с распространённостью 35-х МиГов у нас пока проблемы.

МиГ ЛМФС обозначается как самолёт с технологией стелс. Именно такие планы первоначально озвучивались при упоминании проекта этой боевой машины. Данные о его плановых ТТХ остаются крайне противоречивыми.

Изначально сообщалось, что ЛМФС будет оснащаться парой двигателей с тягой по 10 тонн каждый (упоминались «климовские» ВК-10М). Потом стали появляться заявления относительно возможной «революционной» конфигурации, когда самолёт будет оснащаться плоским соплом. При этом двигателями могли бы оказаться те, которые сегодня разрабатываются в качестве двигателей второго этапа для Су-57. Объявленный радиус боевого применения – 1100-1200 км.

Во французских СМИ ранее выходила статья, где было заявлено, что перспективный МиГ «имеет схему «утка». При этом добавлялось, что для маневренности истребитель якобы собираются оснащать «брюшным плавником».

Китайский портал Sohu вышел с материалом, где говорится, что если конструкция МиГ ЛМФС будет реализована, то он «превзойдёт по многим параметрам другой российский истребитель пятого поколения – Су-57». Тот же автор добавляет, что схему представители компании МиГ «позаимствовали у китайского J-20». Другие зарубежные авторы, вступая в заочный спор, заявляют, что проект российского МиГа ЛМФС, возможно, появился раньше, чем проект китайского истребителя J-20.

Однако все эти споры и противоречивые заявления с предположениями вряд ли много стоят. Нет официальных данных о том, что проект ЛМФС собираются реализовывать. Нет никаких данных и о том, что военное ведомство финансирует работы в этом направлении сразу для двух российских авиастроительных компаний. Поэтому пока МиГ ЛМФС продолжает оставаться в виде авторской графики или макетов.

При этом важно отметить, что если такие наработки имеются, то значит, что в случае необходимости реализация «миговской» программы истребителя 5-го поколения может быть начата (возобновлена). Если есть технологии, то держать их в дальнем ящике стола долгое время вряд ли стоит, но не стоит и распылять усилия при ограниченных ресурсах сразу на несколько проектов.

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Страны
Китай
Россия
Франция
Продукция
J-20
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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