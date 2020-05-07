Учебно-тренировочный комплекс "Каспий-001" Каспийской флотилии будет модернизирован

ЦАМТО, 6 мая. На Каспийской флотилии в рамках подготовки к летнему периоду обучения проводятся мероприятия по обслуживанию и модернизации учебно-тренировочного комплекса (УТК) "Каспий-001".

В ходе подготовки к летнему периоду обучения выполнены плановые работы в отсеках для проведения тренировок по борьбе с водой.

Были обслужены система очистки комплекса, насосы подачи и откачки воды, патрубки внешней магистрали отсека. Кроме того, в текущем году комплекс будет оборудован новым модернизированным насосом подачи и откачки воды.

Учебно-тренировочный комплекс "Каспий-001" предназначен для подготовки экипажей кораблей и судов к действиям в аварийных и экстремальных ситуациях, таких как пожар, пробоина корпуса корабля, задымление и пр. УТК состоит из модулей на базе транспортных морских контейнеров и имеет в своем составе тренажер "Борьба с водой" и "Борьба с пожаром".

Тренажер "Борьба с пожаром" оборудован соответствующими имитаторами пожара различных классов, в т.ч. открытого огня и сильного задымления, аварийно-спасательным имуществом и стационарными системами пожаротушения. В отсеках тренажера проверены и обслужены цистерна запаса воды, цистерна сбора льяльных вод, учебные системы пожаротушения, система приточно-вытяжной вентиляции, сообщает пресс-служба Южного военного округа.