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Военное обозрение

Forbes: США вводили санкции против «СП-2» для силового воздействия на Москву

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Источник изображения: topwar.ru

США ввели санкции против российского "Северного потока-2" (СП-2) для силового воздействия на Москву, а не для конкуренции на газовом рынке Европы. Об этом пишет Forbes.

По мнению автора статьи, вышедшей на страницах журнала, США не способны самостоятельно конкурировать с Россией на европейском газовом рынке, поэтому было принято решение ввести антироссийские санкции. Таким образом Вашингтон намерен не дать России достроить газопровод "Северный поток-2", идущий по дну Балтийского моря в Германию.

Инициатором введения санкций выступил американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз, который заявил, что "Европе гораздо лучше сделать ставку на энергоносители из США, чем подпитывать Путина и Россию, зависеть от России и подвергаться экономическому шантажу".

Таким образом, введение ограничений против российских газовых компаний позволяет США открыть для себя европейские газовые рынки, а во-вторых, по мнению сенатора, Россия под давлением должна провести переговоры с Украиной, продлить транзит газа через ее территорию и вернуть ей Крым и Донбасс.

В отношении поставок газа в Европу, США традиционно поставляли его в Великобританию, Испанию и Францию. Однако появился другой вариант - это Германия, которая намерена закрыть все свои угольные и атомные электростанции. Огромный рынок газа, появившийся в Европе, США не намерены отдавать России, поэтому всеми способами будут и в дальнейшем мешать строительству газопровода.

Между тем, в самой Германии очень недовольны действиями США. В Берлине заявили, что антироссийские санкции имеют "экстерриториальный эффект", а Германия не намерена отказываться от российского газа.

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