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Российская газета

Морпехи Северного флота переплыли море на БТР

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Источник изображения: Игорь Михалев/РИА Новости

Дальний заплыв морской пехоты Северного флота на бронетранспортерах БТР-80 занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил РФ. В конце 2019 года на учениях десантно-штурмовая рота отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады впервые в истории форсировала на БТР губу Кутовая в Баренцевом море. Заплыв на бронетехнике проходил в сложных погодных условиях, его протяженность составила более двух километров. Маневр позволил морпехам зайти в тыл противнику: добравшись до суши, они и с ходу уничтожили огнем опорный пункт условного противника.

Морские пехотинцы Северного флота решают поставленные задачи с высоким качеством, отметили в Минобороны РФ. На прошлой неделе в той же губе прошла тренировка по десантированию на берег минометной батареи.

- "Черные береты" являются гордостью флота, их слава не меркнет со времен Великой Отечественной войны, - подчеркнул командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя Киркенесскую бригаду с 77-летием. Торжества в соединении отменены из-за пандемии коронавируса.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
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Минoбороны РФ
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Военные учения
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