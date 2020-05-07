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Военное обозрение

«Тунгуска» поборется с южнокорейским аналогом на индонезийском рынке

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Источник изображения: topwar.ru

Индонезийский Корпус морской пехоты получил бюджетные ассигнования на сумму в 263 млн долл. для пополнения парка средств, отвечающих за противовоздушную оборону.

Как сообщает Defense Studies, ссылаясь на достоверные источники, в первую очередь речь идет о закупке 20 единиц самоходной зенитной техники. С его слов, ранее изделия данного профиля поставлялись для нужд КМП в 1999/2000 году, когда были приобретены 11 ед. BVP-2 у Чехии, и в 2015/2016 году, когда Китай отгрузил 4 ед. 35-мм Type 90.

Пока не ясен тип техники, который будет закуплен морской пехотой, но она привыкла к изделиям, сделанным в Восточном блоке

- пишет издание.

Как поясняет Defense Studies, если судить о возможных предложениях, то следует учесть опыт недавнего индийского тендера, в рамках которого Россия выставила на продажу системы «Тунгуска-М1» и «Панцирь-С», в то время как конкуренты из Южной Кореи представили K-30 Biho. Данные аналоги поборются и на индонезийском рынке.

Кроме того, 39 млн долл. выделяется на приобретение 12 буксируемых зенитных систем.

В настоящее время Корпус морской пехоты включает в свой состав три батальона ПВО, на вооружении каждого из которых состоит 18 ед. техники (3 батареи).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Китай
Россия
Чехия
Южная Корея
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Град РСЗО
Тунгуска
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