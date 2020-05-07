Войти
ТАСС

Reuters: США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

338
0
-1
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Вашингтон планирует начать переговоры по этому вопросу с Канадой, Японией, государствами ЕС и с ОАЭ

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия. Об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

Договор должен получить название Artemis Accords ("Соглашения Артемиды") в честь американской лунной программы Artemis ("Артемида"). Он будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

Проект пока не был представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом, по информации источников Рейтер, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское военное ведомство, согласно этим данным, якобы обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Источники заявили агентству Рейтер, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне. "Это не какие-то территориальные претензии", - заявил источник, говоривший на условиях анонимности. "Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них - Artemis 1 - предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System (SLS, "Спейс лонч систем") корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап - Artemis 2 - предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии - Artemis 3 - НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
ОАЭ
Россия
США
Япония
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
Евросоюз
Луна
Похожие новости
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
29.07.2019
Хозяева возвращаются
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
14.03.2016
Директор NASA: США готовы сотрудничать с Россией в подготовке полета на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
  • 06.05 20:19
  • 1
Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»