Глава NASA заявил, что заинтересован в продолжении сотрудничества с Россией

Джеймс Брайденстайн назвал важными отношения с российскими коллегами

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заинтересовано в продолжении сотрудничества с российскими коллегами. Об этом заявил во вторник директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе веб-семинара, организованного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Брайденстайну был задан вопрос о перспективах подключения России к проекту лунной программы Artemis ("Артемида"). "Когда мы отправимся на Луну, то будем заинтересованы в партнерах, которые будут с нами на Международной космической станции. Вопрос в том, будет ли Россия частью этого [проекта] и на каком уровне, - сказал он. - Я пока не знаю ответа".

"Конечно, я хочу продолжения сотрудничества. Даже после того, как мы отправим астронавта на МКС на американской ракете, - продолжил глава NASA. - <...> Партнерство в плане "мы даем деньги, а они запускают наших астронавтов" - это не то, чего мы желаем. Партнерство должно быть на равных, чтобы летать на ракетах друг друга".

В целом Брайденстайн назвал важными отношения с российскими коллегами. "Создаются каналы коммуникаций. Это дает надежду всем странам, что можно продолжать сотрудничество в сферах, даже если [между государствами] есть напряженность", - отметил он.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.