Вызвали патруль: ВМФ сменил тактику защиты морских баз от подлодок

ВМФ отработал новую тактику борьбы с субмаринами противника и защиту своих морских баз. Новинка уже получила на сленге моряков неформальное название «охотничья стая». В ее составе несколько малых противолодочных кораблей (МПК) и один новейший патрульный проекта 22160 — «Василий Быков». В зависимости от задачи на его борту можно разместить любой набор техники: буксируемые и стационарные гидроакустические станции, а также радары. Патрульному кораблю (ПК) в поисках субмарин помогут противолодочные вертолеты Ка-27 — в «охотничьей стае» они станут «глазами и ушами». «Быков» будет наводить на цели МПК, которые в режиме реального времени поразят цели торпедами и глубинными бомбами. Эксперты отмечают, что новый подход к борьбе с вражескими подлодками радикально усилит защиту баз, в том числе тех, где находятся российские стратегические АПЛ.

ВМФ отработал новую тактику борьбы с субмаринами противника и защиту своих морских баз. Новинка уже получила на сленге моряков неформальное название «охотничья стая». В ее составе несколько малых противолодочных кораблей (МПК) и один новейший патрульный проекта 22160 — «Василий Быков». В зависимости от задачи на его борту можно разместить любой набор техники: буксируемые и стационарные гидроакустические станции, а также радары. Патрульному кораблю (ПК) в поисках субмарин помогут противолодочные вертолеты Ка-27 — в «охотничьей стае» они станут «глазами и ушами». «Быков» будет наводить на цели МПК, которые в режиме реального времени поразят цели торпедами и глубинными бомбами. Эксперты отмечают, что новый подход к борьбе с вражескими подлодками радикально усилит защиту баз, в том числе тех, где находятся российские стратегические АПЛ.

Субмарина под прикрытием

Новая тактическая система была разработана в прошлом году, но проверку прошла совсем недавно. Она предназначена для противолодочных сил бригад охраны водных регионов, рассказали источники «Известий» в Минобороны.

Все элементы прикрытия субмарин во время их выхода из военно-морских баз были протестированы в апреле в Черном море. В ходе учений ПК «Василий Быков» с помощью бортовой гидроакустической станции обследовал заданный район на наличие подводных лодок противника. Координаты обнаруженных целей тут же были переданы на МПК «Ейск» и «Касимов», которые нанесли по ним комбинированный удар противолодочными торпедами и глубинными бомбами.

Также «Василий Быков» отвечал за противовоздушную оборону «охотничьей стаи». Для этого у него есть все возможности. На борту корабля установлен зенитно-ракетный комплекс «Гибка». Этот ЗРК способен атаковать самолеты, вертолеты и беспилотники на дальности до 6 км и на высоте от 10 м до 3,5 км.

Наконец ПК проекта 22160 включен в единый боевой контур базы, что позволяет сообщать в режиме реального времени координаты целей береговым дальнобойным системам ПВО С-400 «Триумф». Для разведки ПК также может задействовать два беспилотника, которые находятся на его борту.

Развертывание или рассредоточение кораблей и подводных лодок во время ведения боевых действий — очень важный момент, отметил председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— Субмарины в это время особо уязвимы, — пояснил эксперт. — Наибольшую опасность представляет авиация противника и минные постановки, которые могут заблокировать выход из базы. Чтобы вывести в море подлодку, проводится целая операция. Субмарины выдвигаются из базы вслед за тральщиками, которые уже обследовали маршрут и очистили его от мин. Также в море отправляется ударная группа, которая тут же начинает искать подводные лодки неприятеля.

Наконец, субмарины особо тщательно надо прикрывать с воздуха, так как они не имеют мощных противовоздушных комплексов. Для этого задействуют корабельные и береговые системы ПВО, а также авиацию.

После объявления тревоги все боевые суда должны максимально быстро покинуть военно-морские базы и выйти в точки рассредоточения, а подводные лодки еще и совершить погружение. Важно проделать этот маневр без потерь, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В мирное время действия противолодочных сил при обеспечении выхода кораблей и подводных лодок с базы постоянно отрабатываются, — рассказал эксперт. — Экипажи прекрасно знают все свои действия. Они ищут субмарины противника не только в фарватере выхода, но и в прилегающем к военно-морской базе водном районе.

Особое внимание уделяется противолодочному прикрытию баз, где находятся ракетные подводные крейсера стратегического назначения проектов «Борей» и 667 БДРМ «Дельфин», которые должны нанести по агрессору удар возмездия, подчеркнул эксперт.

Универсальный защитник

Сейчас в ВМФ числятся два ПК проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба находятся в составе Черноморского флота. Их специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз. Артиллерийское вооружение патрульных кораблей состоит из автоматической 76-мм пушки. В арсенале также есть крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе могут быть установлены противокорабельные Х-35 в контейнерном исполнении.

ПК проекта 22160 выполнены по модульной схеме, что позволяет быстро установить вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Сейчас активно испытываются новые модули — как с вооружением, так и с различным вспомогательным оборудованием.

В частности, для ПК проекта 22160 и корветов-невидимок «Дерзкий» проекта 20386 разрабатывают зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М» в морском исполнении. Их можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана и там за считаные часы установить на борту, превратив ПК в «зенитного ежа». Так называют платформы ПВО, которые могут прикрывать от ударов беспилотников, крылатых и противолодочных ракет.

Для обнаружения подводных лодок и торпед на «Василии Быкове» есть современная гидроакустическая станция. Также ПК имеет специальное боевое противодиверсионное оборудование. Его сонар способен эффективно отслеживать дайверов-любителей и подводных диверсантов. За противодиверсионную оборону отвечают два гранатомета ДП-65 и столько же крупнокалиберных пулеметов «Корд».