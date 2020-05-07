Намотать на УССО: по вирусу ударят «главным калибром» войск химзащиты

Для борьбы с коронавирусом в России военное ведомство подключило «главный калибр» войск радиационной, химической и биологической защиты — универсальные станции специальной обработки (УССО). Их оборудование смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере на шасси автомобиля КамАЗ-6350. Полное развертывание системы занимает около часа. Эти мобильные комплексы могут проводить одновременно санобработку людей, а также дегазацию и дезинфекцию машин, оборудования и помещений.

Для борьбы с коронавирусом в России военное ведомство подключило «главный калибр» войск радиационной, химической и биологической защиты — универсальные станции специальной обработки (УССО). Их оборудование смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере на шасси автомобиля КамАЗ-6350. Полное развертывание системы занимает около часа. Эти мобильные комплексы могут проводить одновременно санобработку людей, а также дегазацию и дезинфекцию машин, оборудования и помещений.

Сорок человек в час

Принципиальное решение задействовать УССО в борьбе с коронавирусом уже принято, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. До недавнего времени эти машины оставались в резерве военного ведомства. Сейчас определяют места и объекты, где будут развернуты станции. Предполагается, что они появятся на территориях производств непрерывного цикла, в лечебных учреждениях и воинских частях.

УССО поставляют в воинские части и соединения с 2016 года. Это один из самых современных и крупных образцов техники, стоящей на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Оборудование станции смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере на шасси автомобиля КамАЗ-6350. Полное развертывание системы занимает около часа. За это время вокруг машины возникает, по сути, целый полевой лагерь. В нем есть отсек, куда закладывают для дезинфекции средства индивидуальной защиты и снаряжение, и участок для обработки чувствительного оборудования, а также пневмокаркасная палатка, в которой смонтированы душевые для помывки личного состава. Всё это хозяйство обслуживают три человека: командир, водитель и старший химик.

В настоящее время в каждом военном округе есть отдельная бригада РХБЗ, а в составе каждой общевойсковой армии — полк. В последние годы силы и средства частей и подразделений химзащиты активно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий. В прошлом году военнослужащие РХБЗ Центрального военного округа участвовали в ликвидации последствий наводнений в Тулуне и Забайкалье. А в марте нынешнего года солдаты и офицеры 27-й отдельной бригады Западного военного округа были переброшены в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией.

Когда инфекция проникла в Россию, на базе армейских и окружных полков и бригад РХБЗ начали формировать мобильные группы спецобработки, которые активно действуют на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

— Число заболевших COVID-19 в последнее время увеличилось в связи с тем, что стали делать больше тестов. И теперь мы видим, насколько это серьезно и как быстро идет процесс, — рассказала «Известиям» председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова. — Нам, гражданским медицинским работникам, не справиться одним. Мы лечим заболевших. На это у нас хватает сил и возможностей. Но что касается обработки транспорта, помещений, оборудования, то нам, конечно, необходима помощь военных. Речь в том числе и о машинах скорой помощи. Потому что мы просто не успеваем. Дезинфекторов в медучреждениях не так много. А у военных есть специальные отряды, которые обучены заниматься именно этим.

Для мира и войны

До принятия УССО на вооружение основным средством, выполнявшим аналогичные задачи, была система АГВ. Она состояла из четырех машин на шасси ЗиЛ-131 и насчитывала 13 человек личного состава.

— Техника войск РХБЗ должна при необходимости оперативно прибыть в пункт назначения и приступить к работе, — сообщил военный эксперт Олег Желтоножко. — Перебросить и развернуть одну машину гораздо проще, чем четыре, кроме того, это значительная экономия ресурсов. На новой станции высокая степень автоматизации оборудования, что упрощает ее эксплуатацию. Системы спецобработки непрерывно совершенствуются с момента появления химического оружия — разрабатываются новые реактивы и методы их применения, появляется более мощное и надежное оборудование.

В военное время УССО развертывают в тылу. Подразделения, возвращающиеся из зараженной зоны, проходят первичную обработку еще на переднем крае с помощью техники меньших габаритов, а на станциях всё отмывают уже основательно. Оборудование позволяет проводить как дезактивацию, так и дегазацию и дезинфекцию. За один час УССО может обработать четыре единицы техники, 40 человек личного состава и 40 комплектов оборудования.

Станции изначально проектировали как объект двойного назначения, которые при необходимости могут быть задействованы и для защиты населения в случае природных и иных катаклизмов. Ранее «Известия» подробно рассказывали о том, как в последние годы некоторые виды войск перепрофилируют с сугубо военных задач на спасательные. В связи с чем их стали называть «военным МЧС». Речь о железнодорожных войсках, инженерно-саперных, а также войсках РХБЗ.

С начала распространения коронавируса на территории России Минобороны стало постепенно подключать свои ресурсы для помощи гражданским структурам. Во многих регионах строят многофункциональные военные медцентры. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут обращаться в батальонные и полковые медпункты: в него вошли родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся.

Также в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно, а для призывников ввело строгие профилактические меры. На призывных пунктах создают посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.