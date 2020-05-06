США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны

США заинтересованы в участии партнеров по Международной космической станции (МКС) в своей лунной программе, но не знают, будет ли участвовать Россия и в какой степени. Об этом заявил во вторник глава NASA Джим Брайденстайн, сообщает «РИА Новости».

При этом руководитель NASA, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), сказал, что хотел бы, чтобы отношения с Россией продолжались.

Брайденстайн подчеркнул, что, несмотря на существующие проблемы между двумя странами, сотрудничество между космическими ведомствами США и России продолжается, и довольно продуктивно. При этом, по его словам, Вашингтон не должен быть зависим от Москвы в своей космической программе. Так, возобновление собственных пилотируемых полетов США не будет зависеть от Москвы при запуске астронавтов, поскольку американо-российские экипажи будут летать на МКС на космических кораблях обеих стран.

«Думаю, это (партнерство России и США в космосе. — Ред.) дает надежду другим странам на то, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности между странами», — уверен глава NASA.

Пока работы над американской космической миссией «Артемида» по освоению Луны приостановлены из-за пандемии коронавируса, Об этом 19 марта объявил директор NASA.

Новая лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Первый этап «Артемида-1» предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю не ранее 18 апреля 2021 года. Второй этап «Артемида-2» предполагает проведение облета естественного спутника Земли с экипажем на борту сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System не раньше 2023 года. Третий полет «Артемида-3» запланирован на 2024 год. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». Отмечается, что это будет первой посадкой астронавтов с 1972 года («Аполлон-17»).

26 декабря 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял об обсуждении участия России в проекте американской окололунной станции Gateway для последующих российско-американских полетов на спутник Земли.