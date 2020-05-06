Под пандемию Китай удивит мир самолетом-невидимкой

Китай представит бомбардировщик-невидимку Н-20 уже в этом году, а не в 2025 году, как ожидали в США. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Построенный по технологии «стелс» бомбардировщик планируют представить в ноябре на Международной авиационно-космической выставке в китайском городе Чжухай, сообщает китайское издание. Аналитики Пентагона при этом полагали, что выпуск Н-20 произойдет не раньше 2025 года.

Появление H-20 может завершить создание Китаем «ядерной триады» из межконтинентальных баллистических ракет, ракет с подводных лодок и оружия, запускаемого с воздуха. Как отмечает South China Morning Post, бомбардировщик сконструировали для нанесения удара по второму кольцу островов — американским базам в Японии, Гуаму, Филиппинам и другим странам.

Ожидается, что бомбардировщик будет вооружен четырьмя мощными сверхзвуковыми ракетами-невидимками, а его собственная скорость составит 1000 километров в час. Дальность полета - 8,5 тыс. километров. Источник South China Morning Post рассказал, что Пекин пока обдумывает, когда запускать бомбардировщик, так как его появление может изменить баланс сил в регионе и вызовет дополнительное напряжение, которое и так возросло из-за пандемии коронавируса.