Первый образец беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman

5 мая 2020 года на предприятии австралийского подразделения корпорации Boeing (Boeing Australia, создано на основе бывшей De Havilland Australia) в Брисбене cостоялись выкатка и презентация первого опытного образца реактивного беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman, создаваемого по программе Loyal Wingman Advanced Development Program в интересах ВВС Австралии и предназначенного для взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами.

Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Boeing Loyal Wingman, 05.04.2020 (с) Boeing

БЛА Loyal Wingman должен служить основой так называемой беспилотной системы Boeing Airpower Teaming System. Создание системы и самих аппаратов ведется по контракту с ВВС Австралии, с совместным финансированием со стороны Boeing и австралийского правительства. БЛА создается по концепции "послушного ведомого", представляя по замыслу аппарат, ведомый с пилотируемого самолета и действующий во взаимодействии с ним. Такой боевой беспилотный летательный аппарат, способный выполнять некоторые полуавтономные миссии и "привязанный" и получающий указания от соседней пилотируемой платформы через канал передачи данных, считается более реалистичной концепцией для боевых БЛА на обозримую перспективу, чем создание полностью автономных систем. При этом БЛА Loyal Wingman может использоваться и в автономном режиме.

Аппарат в составе ВВС Австралии должен управляться с иcтребителей Lockheed Martin F-35A, Boeing F/A-18F, самолетов РЭБ Boeing EA-18G, базовых патрульных самолетов Boeing P-8A и самолетов ДРЛО и управления Boeing E-7A Wedgetail, и применяться для разведывательных и ударных задач, постановки помех, использования в качестве ложной цели и т.д.

Разработчиком БЛА и системы в целом выстуупает подразделение Boeing по перспективным и секретным работам Phantom Works, однако производство БЛА практически полностью осуществляется в Австралии, что дает основания именовать Loyal Wingman "первым самолетом, созданным в Австралии более чем за 50 лет". В дальнейшем Boeing надеется, что производство БЛА в Австралии облегчит его экспорт в третьи страны, минимизируя влияние жестких американских экспортных ограничений.

Летные испытания выкаченного первого прототипа Loyal Wingman планируется начать к концу 2020 года. Всего для испытаний предполагается построить три летных прототипа Loyal Wingman. Сроки поступления серийных образцов на вооружение ВВС Австралии пока что благоразумно не называются. Известно, что первоначальным применением серийных аппаратов будут только ведение разведки и РЭБ,

Подробности конструкции и публикуемые характеристики БЛА Loyal Wingman пока весьма скудны. Известно, что это дозвуковой малозаметный цельнокомпозитный реактивный самолет длиной около 11,7 м, оснащенный одним двигателем "класса для бизнес-джетов". Дальность полета (видимо, перегоночная) заявлена в 3700 км. Самолет оснащен носовым отсеком длиной 2,6 м для размещения модульной целевой нагрузки. В перспективе возможно оснащение БЛА вооружением, однако, видимо, уже на внешней подвеске.

Следует отметить, что ВВС США осуществляют схожую по концепции "послушного ведомого" экспериментальную программу Low Cost Attritable Strike Demonstrator (LCASD), в рамках которой был разработан БЛА Kratos XQ-58 Valkyrie (меньший по размерам, чем Boeing Loyal Wingman), первый опытный образец которого совершил первый полет в марте 2019 года.

Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Boeing Loyal Wingman, 05.04.2020 (с) Boeing

Видео (с) Boeing :