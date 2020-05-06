В Израиле заявили, что Иран начал вывод войск из Сирии

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В израильской прессе со ссылкой на разведывательные структуры страны приводится информация об иранском военном присутствии в Сирии.

Сразу несколько средств массовой информации Израиля (Ynet, медиаслужба «Кан», 12 и 13 каналы телевидения), ссылаясь на источники в системе государственной безопасности, выходят с материалами, в которых утверждается, что Иран начал вывод своего военного континента из Сирии.

Из сообщений:

Сирии приходится расплачиваться за военное присутствие Ирана и проиранских сил на её территории. Но это совсем не её война. Иранские военные, которые первоначально воспринимались Дамаском как помощники, стали для него обузой. И Израиль продолжит свои действия до полного вывода иранских военных с сирийской территории.

Тот же источник, на который ссылаются израильские СМИ, заявляет, что Тегеран уже принял решение о сокращении своего военного присутствия в Сирии:

Они уже начали сокращать численность своего военного контингента в Сирии, начали его вывод.

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Напомним, что в ночь на вторник 5 мая неизвестные самолёты (в Сирии и Сирийской обсерватории по правам человека считают, что это самолёты ВВС Израиля) нанесли удары по территории провинции Алеппо. По некоторым данным, целью стал объект, на котором находились военнослужащие Ирана. В командовании ВС САР было заявлено, что ПВО Сирии осуществила перехват ракет. Также было заявлено о бомбардировке объекта на территории провинции Дейр-эз-Зор.

В Иране заявлений, опубликованных в израильских СМИ, пока не прокомментировали.