ВМФ России испытал новую тактическую схему по защите морских баз

Военно-морской флот (ВМФ) России отработал новую тактику под названием «охотничья стая», предназначенную для борьбы с подводными лодками противника и защиты своих баз. Подробнее об этом проекте во вторник, 5 мая, рассказали источники «Известий» в Министерстве обороны РФ.

В составе данной системы, которая была разработана в прошлом году, несколько малых противолодочных кораблей и один новейший патрульный проекта 22160 — «Василий Быков». В качестве помощников-поисковиков субмарин выступают противолодочные вертолеты Ка-27.

«Василий Быков» включен в единый боевой контур базы, что позволяет сообщать в режиме реального времени координаты целей береговым дальнобойным системам ПВО С-400 «Триумф». Кроме того, на борту корабля установлен зенитно-ракетный комплекс «Гибка». Этот ЗРК способен атаковать самолеты, вертолеты и беспилотники.

На данный момент в ВМФ числятся два патрульных корабля (ПК) проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба находятся в составе Черноморского флота.

ПК проекта 22160, в свою очередь, выполнены по модульной схеме, что позволяет быстро установить вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Таким образом, в настоящее время активно испытываются новые системы с различным вспомогательным оборудованием.

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