CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

Воспользовавшись возможностью непосредственно проверить работу нового отечественного мобильного процессора Baikal-M, CNews протестировал его на ряде популярных тестов на производительность, сравнив результаты с показателями сходных по базовым характеристикам чипов Intel.

Выводы тестирования процессора Baikal-M

Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных чипов начального сегмента, в частности сходных по базовым параметрам процессоров лидера отрасли, компании Intel — Atom E3940 и Core i3 7300T. К таким выводам пришла лаборатория Zoom.Cnews, получившая в свое распоряжение отечественный чип от его разработчика — «Байкал электроникс».

Напомним, увидевший свет в октябре 2019 г. Baikal-M в отличие от первого чипа этой компании — Baikal-T1 на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), реализован на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine), преимущественно востребованной по всему миру для мобильных устройств (смартфонов и планшетов). В «Байкал электроникс» полагают, что их детище также может использоваться в ПК, микросерверах, мультимедийном оборудовании, сетевых коммуникациях, в объектах промышленной автоматизации, управления и инженерной инфраструктуры.

Для оценки производительности Baikal-M использовались алгоритмы, которые применяются в реальных прикладных программах и позволяют определить производительность центрального процессора (CPU) на целочисленных операциях и операциях с плавающей запятой, пропускную способность и время доступа памяти, производительность графического сопроцессора (GPU), эффективность работы веб-браузера (JavaScript). Кроме того, Zoom.Cnews были проведены комплексные и прикладные тесты производительности.

Результаты тестирования Zoom.Cnews показали, что Baikal-M проигрывает зарубежным конкурентам при операциях с памятью и кэшами (тест LMbench), при работе JavaScript-движков, оперирующих кодом ресурсоемких web-проектов (тест Octane 2.0), а также при работе PHP-интерпретатора, движка SQLite и парсера Python (тест Phoronix Test Suite).

Процессор Baikal. Источник: cnews.ru

CNews провел первое независимое тестирование российского процессора Baikal-M

В то же время Baikal-M значительно превзошел Intel Atom E3940 и был близок к Intel Core i3 7300T на синтетическом тесте производительности целочисленной арифметики CoreMark, который, в частности, осуществляет обработку связных списков и матриц, а также определяет, что входной символьный поток содержит действительные числа в десятичной записи и пр.

Сходный результат дал и тест 7-Zip. «Но так как мы анализируем две задачи: создание архива данных и его распаковку, то в каждой из них показатели отличаются, — говорят в Zoom.Cnews. — На операциях сжатия, скорость которых сильно зависит от быстродействия операция с памятью и кэшами, Intel Core i3 7300T чуть вырвался вперед, а вот в случае с распаковкой данных Baikal-M стал безоговорочным лидером».

Как и предполагали в Zoom.Cnews, Baikal-M обогнал конкурентов на тесте производительности графического процессора для OpenGL ES (тест glmark2). Но неожиданностью стало то, что российский процессор превосходит Intel Core i3-7300T по эффективности обработки чисел с плавающей запятой на тесте HPLinpack 2.2. Однако результаты этого теста для Baikal-M были получены лабораторией на пробной версии проприетарного компилятора и пакета линейной алгебры Arm HPC tools, а для Intel результаты были получены с использованием компилятора gcc и открытой библиотеки Atlas. Браузерный бенчмарк SunSpider дал для Baikal-M средние показатели в сравнении с процессорами Intel.

Подробности сравнительного анализа в виде наглядных таблиц и графиков с численными параметрами представлены на странице Zoom.Cnews.

Условия тестирования

Оценка производительности Baikal-M проводилась на предоставленном «Байкал электроникс» системном блоке с материнской платой MB-M1.0 (форм-фактор Mini-ITX), укомплектованном двумя модулями памяти Crucial 8GB DDR4 2400 MHz UDIMM Memory Module (CT8G4DFD824A) и диском WD Green PC SSD 240 GB. Плата MB-M1.0 выпускается компанией «Байкал электроникс» по лицензии ее материнской компании «Т-Платформы». Тестируемое устройство представляло собой миниатюрный компьютер под управлением операционной системы Debian 9.3.

Для сравнения использовались конфигурации Intel Atom E3940 на плате GA-SBCAP3940 с модулем памяти 8 GB SODIMM DDR3-1866 и диском SATA-III WD GREEN PC SSD 240 GB, а Intel Core i3 7300T на плате Asus Prime B360M-A с двумя модулями памяти 8 GB DDR4-2400 и диском SATA-III WD GREEN PC SSD 240 G.

«Указанные сборки были выбраны в качестве референсных, поскольку они близки к тестируемому устройству по характеристикам и могут быть альтернативой при выборе», — отмечают в Zoom.Cnews.

Параметры Baikal-M, доступность, цена

Процессор Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на кристалле, в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Объем кэша третьего уровня (L3) — 8 МБ. Параметры оперативной памяти: 2 × DDR3/DDR4-2133 64 bit DRAM, ECC. Заявленное энергопотребление — менее 30 Вт.

Среди встроенных интерфейсов два 10 Gb Ethernet (10G Base-KR/KX4), два 1 Gb Ethernet (RGMII), три PCI eGen.3 (8+4+4 линии), два SATA 6G, шесть USB 3.0/2.0, 4K video-decoder, HDMI 2.0. Процессор выпускается на тайваньской фабрике TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) — в России производственных мощностей с необходимым «нанометражом» пока нет.

Представители «Байкал электроникс» заверяют, что Baikal-M должен поступить в розничную продажу во втором квартале 2020 г. (если не помешает пандемия коронавируса) по розничной цене порядка 250$ за процессор и 500$ за плату MB-M1.0 с напаянным чипом.

В настоящее время компания «Байкал электроникс» разрабатывает процессор Baikal-S. Она также будет представлять собой систему на кристалле с архитектурой ARM, предназначенную для серверов общего назначения, требующих высокой производительности, низкого энергопотребления и широких возможностей конфигурации. Выпуск запланирован на 2021г.

Денис Воейков