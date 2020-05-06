Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".

"Администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны", — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что центральной осью системы международных отношений сейчас становится противостояние между Вашингтоном и Пекином, в котором прослеживаются параллели с холодной войной прошлого века.

"Китайско-американское противостояние, на мой взгляд, будет развиваться по восходящей. Наиболее серьезным последствием может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей между двумя странами", — отметил академик.

Нарастание напряженности в военном плане может проявиться в Южно-Китайском море, считает Рогов.

СНВ-3 продолжает оставаться единственным действующим договором между Россией и Соединенными Штатами об ограничении вооружений. Согласно его положениям, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.