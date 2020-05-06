МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Авиастроительная компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии, говорится в заявлении австралийского подразделения компании.

"Австралийская промышленная группа, возглавляемая Boeing, представила первый беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии, что является историческим событием для компании и Содружества", - сообщается в заявлении.

Как отметила компания, беспилотник, использующий искусственный интеллект для расширения возможностей пилотируемых и беспилотных платформ, является первым спроектированным и произведенным в Австралии за более чем 50 лет. Компания добавила, что всего планируется создание трех таких прототипов.

Ранее в 2019 году министерство обороны Австралии сообщило, что инвестирует около 40 миллионов долларов в разработку проекта военного беспилотного летательного аппарата совместно с американской корпорацией Boeing. Сообщалось, что беспилотник сможет "использовать искусственный интеллект, чтобы летать самостоятельно или для поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя безопасное расстояние между другими летательными аппаратами".