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РИА Новости

Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

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Стоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии
Стоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии.
Источник изображения: © The Boeing Company

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Авиастроительная компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии, говорится в заявлении австралийского подразделения компании.

"Австралийская промышленная группа, возглавляемая Boeing, представила первый беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии, что является историческим событием для компании и Содружества", - сообщается в заявлении.

Как отметила компания, беспилотник, использующий искусственный интеллект для расширения возможностей пилотируемых и беспилотных платформ, является первым спроектированным и произведенным в Австралии за более чем 50 лет. Компания добавила, что всего планируется создание трех таких прототипов.

Ранее в 2019 году министерство обороны Австралии сообщило, что инвестирует около 40 миллионов долларов в разработку проекта военного беспилотного летательного аппарата совместно с американской корпорацией Boeing. Сообщалось, что беспилотник сможет "использовать искусственный интеллект, чтобы летать самостоятельно или для поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя безопасное расстояние между другими летательными аппаратами".

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