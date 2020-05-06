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Российская газета

Видео: Российский "Тайфун" вытащил из сирийской грязи броневик Турции

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На северо-востоке Сирии российские военнослужащие пришли на помощь патрульным из Турции. С помощью бронеавтомобиля "Тайфун-К" они вытащили увязнувший в грязи броневик Kirpi турецкой армии.

Как говорится в аннотации к видеоролику, инцидент произошел во время совместного патрулирования в провинции Эль-Хасака. На кадрах видно, что турецкий бронеавтомобиль буквально "зарылся" в метровый слой местного чернозема. Однако с помощью лебедки "Тайфун" за легко вытащил бронетехнику на сухую местность.

Отметим, что броневик Kirpi и универсальный бронеавтомобиль "Тайфун-К" на базе КамАЗ-63968 имеют сходные характеристики. Вес турецкой машины - 20 тонн, российской - 24 тонны. Kirpi может перевозить -13 десантников, "Тайфун" - 14 солдат.

Однако детище российского автопрома обладает более мощным мотором. Дизельный двигатель с турбонаддувом в 450 лошадиных сил позволяет разогнать стального монстра до 110 километров в час. А колесная формула 6х6 позволяет с легкостью преодолевать бездорожье, снеговые заносы и другие виды препятствий с довольно низким расходом топлива: около 35 литров на 100 километров.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Kirpi
Тайфун-К
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КАМАЗ
Проекты
Тайфун
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1 комментарий
№1
06.05.2020 01:25
Так и ездят в темнозеленом окрасе.
0
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