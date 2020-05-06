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РИА Новости

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево.
Источник изображения: © РИА Новости / Следственный комитет РФ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.

По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.

"Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму", — поделился своей точкой зрения Евдокимов.

Трагедия в Шереметьево

Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года вылетел из Москвы в Мурманск. Экипаж принял решение вернуться обратно из-за технических неполадок. Самолет смог сесть только со второй попытки.

При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек на борту погиб 41. Выжили четыре члена экипажа. По словам руководителя главного управления криминалистики СК, генерал-лейтенанта юстиции Зигмунда Ложиса, большинство людей умерли от дыма и огня, а не от удара.

СК расследовал дело почти год. В результате следствие пришло к выводу, что командир экипажа Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку" на ВПП. Его действия, совершенные с нарушением правил, "повлекли разрушение и возгорание самолета". В ведомстве также отметили, что были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — они не могли никак повлиять на ЧП.

При этом данные черных ящиков показали, что воздушное судно адекватно реагировало на действия пилота, и опровергли версию о возможной неисправности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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