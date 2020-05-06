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Военное обозрение

Xian H-20: NI со ссылкой на Пентагон назвал дальность перспективного китайского стратегического бомбардировщика

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Источник изображения: topwar.ru

В американском издании The National Interest вышел материал, в котором представлены размышления по поводу возможного ответа со стороны Китая на увеличение в Азиатско-Тихоокеанском регионе числа истребителей 5-го поколения F-35. Такие самолёты помимо США в регионе имеются у Японии, Южной Кореи, ранее появлялись сведения о контракте Сингапура. Также в программу входят австралийцы.

Обозреватель Питер Сучу (Peter Suciu) пишет о том, что Китай может противопоставить расширению присутствия F-35 развёртывание свои новейших стратегических бомбардировщиков Xian H-20. Правда, вся проблема для Китая в том, что эти «стратеги» пока находятся на стадии разработки. Опытный образец H-20 поднимался в воздух в 2013 году, однако по целому ряду причин самолёт всё ещё не доведён до ума. Одна из таких причин – проблема с двигателями. В принципе, эта проблема сегодня характерна для всей новой и перспективной авиации китайской разработки.

Из статьи в NI:

Китай может почувствовать свою обязанность отреагировать (на увеличение присутствия F-35 в регионе), ускорив свою программу Xian H-20.

В материале отмечено, что итоговый вариант китайского стратегического бомбардировщика , «вероятно будет продемонстрирован на авиасалоне в Чжухае до конца года, но только при условии, что пандемия коронавируса пойдёт на спад».

Питер Сучу пишет, что ввод в эксплуатацию этих самолётов постоянно переносится. При этом автор, ссылаясь на данные Пентагона, называет данные о дальности полёта и вооружении Xian H-20:

По оценкам Министерства обороны США, бомбардировщик имеет дальность полета более 5300 миль (около 8,5 тыс. км) и может летать на дозвуковых скоростях, имея в качестве вооружения четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты-невидимки.

Автор в NI пишет, что такие бомбардировщики «смогут угрожать военным базам США на Гуаме, а также японским и южнокорейским военным аэродромам с размещёнными там F-35».

Из статьи:

Он сможет угрожать даже базам на территории Австралии.

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