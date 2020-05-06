Трамп уверяет, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле.

"Наше правительство не имеет никакого к этому отношения", - сказал он американским журналистам.

Накануне венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.