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Интерфакс-АВН

Трамп уверяет, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле.

"Наше правительство не имеет никакого к этому отношения", - сказал он американским журналистам.

Накануне венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

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Страны
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
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