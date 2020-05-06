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РИА Новости

С космическим успехом. Китай осуществил первый пуск ракеты "Чанчжэн-5В"

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Ракета-носитель Чанчжэн-5B
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан.
Источник изображения: © REUTERS / China Daily

МОСКВА, 5 мая / Радио Sputnik. Китай впервые провел пуск новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий официальной Программы пилотируемых полетов КНР.

Известно, что пуск состоялся в 18.00 по местному времени (13.00 мск) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань. После 8 минут и 15 секунд полета миссию признали успешной.

Миссия примечательна тем, что это не только первый полет новой ракеты, но также и первый испытательный запуск прототипа нового пилотируемого космического корабля (Crew Spacecraft), который в перспективе будет доставлять экипаж на орбиту.

Китай уже располагает пилотируемыми кораблями "Шэньчжоу" ("Священный челнок"), но новые корабли смогут вмещать уже шесть тайкунавтов (китайский эквивалент космонавтов, - ред.) вместо прежних трех.

С 2003 года в КНР провели запуски шести пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и двух орбитальных станций "Тяньгун". На орбите побывали 11 китайских тайкунавтов.

В конце прошлого года радио Sputnik сообщило, что в СМИ появились данные о том, что Китай запустил ракету, способную поразить территорию США.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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