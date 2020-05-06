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Российская газета

В России отмечается День водолаза

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Источник изображения: МЧС России

Профессиональный праздник водолазов не относится исключительно к МЧС. Но именно российские спасатели используют водолазную службу, что называется, по максимуму.

- Без специалистов-водолазов сегодня не может обойтись МЧС России. Они спасают людей, терпящих бедствие на воде, ликвидируют последствия ЧС на подводных аварийных объектах, выполняют водолазные работы особого назначения по поиску, подъему и уничтожению боеприпасов, ищут затопленные объекты (суда, вертолеты, автомобили) и готовят их к подъему на поверхность и, с риском для жизни, выполняют множество других задач. - сообщили сегодня в пресс-службе спасательного ведомства.

Наиболее запомнившаяся всей стране поисково-спасательная операция была проведена водолазами МЧС во время крушения теплохода Булгария на Волге. Большую работу провели водолазные службы и во время поиска и подъема лайнера Минобороны, который не долетел до Сирии и рухнул в Черное море во время из аэропорта Сочи.


Тимофей Борисов

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Страны
Россия
Сирия
Компании
МЧС
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