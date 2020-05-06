Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»

Израильская армия вооружится новым типом барражирующего боеприпаса. Вчера, 4 мая, пресс-служба компании Rafael сообщила о том, что Минобороны Израиля разместило заказ на Spike Firefly.

Барражирующий боеприпас Spike Firefly построен на базе разведывательного дрона Firefly и имеет аналогичную компоновку. Помимо разведывательного модуля, Spike Firefly несёт в себе ещё и боеголовку. На вооружении ЦАХАЛа этот боеприпас значится как MAOZ.

Промо-ролик Spike Firefly

В компании Rafael относят барражирующий боеприпас на базе дрона Firefly к семейству ракет Spike. Благодаря несущим винтам вертолётного типа Spike Firefly может действовать в условиях плотной городской застройки с минимальным риском побочного урона.

Барражирующий боеприпас Spike Firefly Источник изображения: rafael.co.il

Spike Firefly весит около 3 кг и управляется с помощью планшетного компьютера. Процесс развёртывания занимает всего несколько секунд. Данный тип дрона-«камикадзе» может использоваться при любом уровне освещённости и имеет возможность прерывания миссии с автоматическим возвратом к оператору.