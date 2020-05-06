Господство в воздухе: в США призвали создать новую авиацию

Ветераны ВВС США рассказали, как построить качественно новую авиацию

Отставные офицеры военно-воздушных сил США выступили с программными заявлениями, направленным на придание в будущем новых качеств американской авиации. «Газета.Ru» проанализировала меры, предлагаемые ветеранами.

Конкуренция великих держав, в которой Россия и Китай ведут противоборство с США по всем направлениям, приобрела новое значение, пишут ветераны американских ВВС в статье, опубликованной на страницах Defense News. По версии автором материала, Москва и Пекин использовали кризис, вызванный пандемией коронавируса, как возможность увеличить свое влияние во всем мире, предлагая многим странам как материальную, так и финансовую помощь.

Доминирование Америки в воздушном, космическом и кибер-доменах было асимметричным преимуществом [США] на протяжении многих десятилетий, пишут отставные офицеры. Тем не менее, это доминирование больше не может считаться само собой разумеющимся.

Комиссия по разработке Стратегии национальной обороны 17 месяцев назад подчеркнула, что Соединенным Штатам необходимо рекапитализировать и модернизировать свои вооруженные силы, чтобы соответствовать в полном объеме новым установкам стратегии. В этом докладе особо подчеркивалась важность модернизации ВВС США.

Военно-воздушные силы США зарекомендовали себя во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Однако с тех пор американские ВВС как вид вооруженных сил сократился на треть. Сейчас военно-воздушные силы США во многом укомплектованы устаревшей техникой, их боевой и численный состав невелик, чтобы «удовлетворить все потребности нашей нации», считают авторы статьи.

В 1990 году американские военно-воздушные силы были переброшены и развернуты в Персидском заливе, чтобы изгнать войска Саддама Хусейна из Кувейта в 1991 году. Сейчас, 30 лет спустя, ВВС - единственный вид вооруженных сил США, который никогда не возвращал свои части и соединения из этого региона.

Сегодня американская авиация может собрать едва ли половину от числа боеготовых эскадрилий, которые были в боевом составе этого вида ВС США ранее, говорится в статье. Носители Военно-воздушных сил составляют две трети ядерной триады, а Космические силы обеспечивают национальный потенциал предупреждения о ракетном нападении.

Однако без существенных инвестиций эти силы будут в затруднении сдержать или победить равного по возможностям противника в следующем десятилетии, полагают американские отставники.

По их мнению, конгресс США поступил мудро, создав Космические силы США, чтобы пространство не стало оспариваемой областью. Сегодняшние Космические силы обеспечивают не только безопасное снятие наличных из банкоматов и безопасную глобальную навигацию, но и критически важные средства связи и передачи данных. Однако главная задача Космических сил - обеспечить командование ВС США достоверными разведывательными данными и предупредить о ракетном нападении.

Тем не менее, часть руководства военно-воздушных сил США считает, что сегодня возможен отказ от крайне необходимых инвестиций. А именно оплата текущих счетов закладывает расширенные боевые возможности в недалеком будущем.

Что предлагают ветераны

По мнению авторов материала в Defense News президента Ассоциации ВВС США генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Брюса «Орвилла» Райта и директора по связям с правительством Ассоциации ВВС США, старшего офицера ВВС США в отставке Кейта Зугеля, в ближайшее время для создания качественно иной боевой авиации США необходимо предпринять восемь шагов.

Во-первых, надо детально разобраться с бюджетом ВВС США. В течение многих десятилетий бюджет военно-воздушных сил использовался для маскировки других расходов, которые были скрыты в так называемой «сквозной передаче».

Эти средства не контролируются и не используются военно-воздушными силами, однако они за последнее время только возросли и уже составляют почти 20% бюджета вида вооруженных сил.

Сегодня на сквозную передачу приходится 6% всего оборонного бюджета, при этом маскируются неравные инвестиции в ВВС, сухопутные войска и военно-морские силы Америки. Совокупная доля расходов ВВС и Космических войск составляет всего 23% от общих расходов на оборону, что значительно ниже, чем в других видах вооруженных сил.

Кроме того, надо увеличить боевой и численный состав Военно-воздушных и Космических сил. Чтобы в полном объеме соответствовать требованиям Стратегии национальной безопасности США, ВВС должны увеличить свой боевой состав с сегодняшних 312 боеготовых эскадрилий до 386 эскадрилий, то есть на 24%.

Также отставные офицеры ВВС США считают необходимым увеличить количество перспективных истребителей F-35A Lightning II, продолжать закупки новых самолетов-заправщиков KC-46A, а также масштабно инвестировать средства в стратегический боабмардировщик B-21.

Помимо этого, по версии авторов материала, следует вкладывать деньги в средства стратегического сдерживания наземного базирования. Современная наземная составляющая ядерной триады (межконтинентальные баллистические ракеты) остается крайне необходимой для ядерного сдерживания вероятного противника. Задержка в модернизации этих средств может привести к утрате жизненно важного компонента обеспечения национальной безопасности США.

Американцы считают необходимым масштабные инвестиции в гиперзвуковые технологии, поскольку Китай и Россия уже впереди в этой ракетной технологии, и США не могут позволить себе еще большего отставания.

В завершении ветераны ВВС США призвали заботиться о персонале - не только тех, кто находится на действительной военной службе, но и состоящих на службе в национальной гвардии, находящихся в резерве и о гражданском персонале.

«Больше лучше, чем меньше»

Сегодня ВВС как вид вооруженных сил «слишком стар, слишком мал и слишком плохо финансируется, чтобы соответствовать установкам и тезисам Стратегии национальной обороны». Военно-воздушные силы нуждаются в значительном увеличении расходов для быстрой модернизации.

«По большому счету, материал, опубликованный Defense News, это классический текст отставных генералов и офицеров. Его содержание практически не зависит от страны пребывания и вооруженных сил и почти всегда сводится к весьма банальным тезисам «больше - это лучше, чем меньше», «быстрее - это всегда предпочтительнее, чем медленнее», - пояснил высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в Главном штабе Воздушно-космических сил ВС РФ.

«Главное - в статье ветеранов нет никакого элемента предвидения. Более того, он отсутствует напрочь, нет ни одного даже намека. Ни слова не сказано, какой американским отставникам представляется будущая война в воздухе. Ветераны ВВС США твердят, по сути, только об одном - все, что есть в ВВС США на сегодня - надо значительно увеличить, а еще лучше - увеличить в несколько раз», - говорит собеседник издания.

Американские отставники, по его мнению, ни одного слова не обронили о том, как они представляют себе дальнейшее развитие беспилотной авиации. А здесь, полагает собеседник издания, есть движение как вперед, так и, как ни странно, назад. Во всяком случае, прорыв будет, скорее, в системе управления БЛА, нежели в совершенствовании летных характеристик самих аппаратов, отметил генерал.

«И это далеко не единственная проблема, которую желательно было бы осветить в программном материале о будущем ВВС. В общем, текст ветеранов ВВС США - материал далеко не оперативного и тем более не стратегического уровня», - считает собеседник издания.

К примеру, отставные генералы и офицеры ВВС США только обозначили одну из главных американских проблем на сегодня - постепенную утрату лидерства боевой авиацией Соединенных Штатов. Иными словами, с каждым годом США утрачивают превосходство в воздушно-космической сфере по сравнению с перманентно растущим Китаем. Пока же качественное превосходство остается за США.

Но даже и сегодня на каждый F-35 КНР способна отвечать десятью своими боевыми машинами.

«То есть вызов со стороны Пекина практически брошен, тенденции сформированы и наблюдаются более чем отчетливо, а вот как решать эти проблемы Соединенным Штатам - американские отставники умалчивают», - сказал высокопоставленный источник «Газеты.Ru».

Михаил Ходаренок