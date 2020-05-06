Господство в воздухе: в США призвали создать новую авиацию

Ветераны ВВС США рассказали, как построить качественно новую авиацию
Отставные офицеры военно-воздушных сил США выступили с программными заявлениями, направленным на придание в будущем новых качеств американской авиации. «Газета.Ru» проанализировала меры, предлагаемые ветеранами.
Конкуренция великих держав, в которой Россия и Китай ведут противоборство с США по всем направлениям, приобрела новое значение, пишут ветераны американских ВВС в статье, опубликованной на страницах Defense News. По версии автором материала, Москва и Пекин использовали кризис, вызванный пандемией коронавируса, как возможность увеличить свое влияние во всем мире, предлагая многим странам как материальную, так и финансовую помощь.
Комиссия по разработке Стратегии национальной обороны 17 месяцев назад подчеркнула, что Соединенным Штатам необходимо рекапитализировать и модернизировать свои вооруженные силы, чтобы соответствовать в полном объеме новым установкам стратегии. В этом докладе особо подчеркивалась важность модернизации ВВС США.
Военно-воздушные силы США зарекомендовали себя во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Однако с тех пор американские ВВС как вид вооруженных сил сократился на треть. Сейчас военно-воздушные силы США во многом укомплектованы устаревшей техникой, их боевой и численный состав невелик, чтобы «удовлетворить все потребности нашей нации», считают авторы статьи.
В 1990 году американские военно-воздушные силы были переброшены и развернуты в Персидском заливе, чтобы изгнать войска Саддама Хусейна из Кувейта в 1991 году. Сейчас, 30 лет спустя, ВВС - единственный вид вооруженных сил США, который никогда не возвращал свои части и соединения из этого региона.
Сегодня американская авиация может собрать едва ли половину от числа боеготовых эскадрилий, которые были в боевом составе этого вида ВС США ранее, говорится в статье. Носители Военно-воздушных сил составляют две трети ядерной триады, а Космические силы обеспечивают национальный потенциал предупреждения о ракетном нападении.
По их мнению, конгресс США поступил мудро, создав Космические силы США, чтобы пространство не стало оспариваемой областью. Сегодняшние Космические силы обеспечивают не только безопасное снятие наличных из банкоматов и безопасную глобальную навигацию, но и критически важные средства связи и передачи данных. Однако главная задача Космических сил - обеспечить командование ВС США достоверными разведывательными данными и предупредить о ракетном нападении.
Тем не менее, часть руководства военно-воздушных сил США считает, что сегодня возможен отказ от крайне необходимых инвестиций. А именно оплата текущих счетов закладывает расширенные боевые возможности в недалеком будущем.
Что предлагают ветераны
По мнению авторов материала в Defense News президента Ассоциации ВВС США генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Брюса «Орвилла» Райта и директора по связям с правительством Ассоциации ВВС США, старшего офицера ВВС США в отставке Кейта Зугеля, в ближайшее время для создания качественно иной боевой авиации США необходимо предпринять восемь шагов.
Во-первых, надо детально разобраться с бюджетом ВВС США. В течение многих десятилетий бюджет военно-воздушных сил использовался для маскировки других расходов, которые были скрыты в так называемой «сквозной передаче».
Сегодня на сквозную передачу приходится 6% всего оборонного бюджета, при этом маскируются неравные инвестиции в ВВС, сухопутные войска и военно-морские силы Америки. Совокупная доля расходов ВВС и Космических войск составляет всего 23% от общих расходов на оборону, что значительно ниже, чем в других видах вооруженных сил.
Кроме того, надо увеличить боевой и численный состав Военно-воздушных и Космических сил. Чтобы в полном объеме соответствовать требованиям Стратегии национальной безопасности США, ВВС должны увеличить свой боевой состав с сегодняшних 312 боеготовых эскадрилий до 386 эскадрилий, то есть на 24%.
Помимо этого, по версии авторов материала, следует вкладывать деньги в средства стратегического сдерживания наземного базирования. Современная наземная составляющая ядерной триады (межконтинентальные баллистические ракеты) остается крайне необходимой для ядерного сдерживания вероятного противника. Задержка в модернизации этих средств может привести к утрате жизненно важного компонента обеспечения национальной безопасности США.
Американцы считают необходимым масштабные инвестиции в гиперзвуковые технологии, поскольку Китай и Россия уже впереди в этой ракетной технологии, и США не могут позволить себе еще большего отставания.
В завершении ветераны ВВС США призвали заботиться о персонале - не только тех, кто находится на действительной военной службе, но и состоящих на службе в национальной гвардии, находящихся в резерве и о гражданском персонале.
«Больше лучше, чем меньше»
Сегодня ВВС как вид вооруженных сил «слишком стар, слишком мал и слишком плохо финансируется, чтобы соответствовать установкам и тезисам Стратегии национальной обороны». Военно-воздушные силы нуждаются в значительном увеличении расходов для быстрой модернизации.
«Главное - в статье ветеранов нет никакого элемента предвидения. Более того, он отсутствует напрочь, нет ни одного даже намека. Ни слова не сказано, какой американским отставникам представляется будущая война в воздухе. Ветераны ВВС США твердят, по сути, только об одном - все, что есть в ВВС США на сегодня - надо значительно увеличить, а еще лучше - увеличить в несколько раз», - говорит собеседник издания.
Американские отставники, по его мнению, ни одного слова не обронили о том, как они представляют себе дальнейшее развитие беспилотной авиации. А здесь, полагает собеседник издания, есть движение как вперед, так и, как ни странно, назад. Во всяком случае, прорыв будет, скорее, в системе управления БЛА, нежели в совершенствовании летных характеристик самих аппаратов, отметил генерал.
«И это далеко не единственная проблема, которую желательно было бы осветить в программном материале о будущем ВВС. В общем, текст ветеранов ВВС США - материал далеко не оперативного и тем более не стратегического уровня», - считает собеседник издания.
Но даже и сегодня на каждый F-35 КНР способна отвечать десятью своими боевыми машинами.
«То есть вызов со стороны Пекина практически брошен, тенденции сформированы и наблюдаются более чем отчетливо, а вот как решать эти проблемы Соединенным Штатам - американские отставники умалчивают», - сказал высокопоставленный источник «Газеты.Ru».
Михаил Ходаренок