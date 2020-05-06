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Военное обозрение

В Северной Македонии упал вертолёт Ми-171

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Источник изображения: topwar.ru

Во время взлета в международном аэропорту столицы Северной Македонии произошла авария вертолета Ми-171.

Машина принадлежит полиции страны. Потерпевший крушение вертолет имеет бортовой номер МАР-7711.

Об этом сообщает македонское издание «Република».

Авария произошла в международном аэропорту Скопье примерно в 11.30 по местному времени (12.30 по МСК). Ее причины пока что не установлены.

В результате происшествия один человек получил легкое ранение. Еще четыре члена экипажа не пострадали.

В общей сложности полиция Северной Македонии эксплуатирует два вертолета Ми-171. В прошлом году обе машины проходили капитальный ремонт в Сербии, на авиаремонтном предприятии «Мома Станойлович». Первый полет Ми-171 с бортовым номером МАР-7711 после проведения необходимых работ состоялся 22 октября 2019 года.

Генеральная прокуратура Северной Македонии начала расследование происшествия в день крушения. Если следствие определит, что крушение произошло из-за субъективных причин, будет возбуждено уголовное дело. Прокуратура изучает видеозаписи с камер, установленных в аэропорту, а также аудиозаписи из пилотской кабины вертолета. Помимо этого, проведен предварительный допрос пилота и членов экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Сербия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
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