Путин: академик Микрин внёс неоценимый вклад в реализацию космической программы России

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина, лечившегося от коронавируса и скончавшегося во вторник.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Тяжёлая болезнь оборвала жизнь выдающегося учёного, конструктора, крупного организатора", - говорится в соболезновании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег, отметил Путин.

"Добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркивается в телеграмме.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус.