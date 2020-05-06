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Интерфакс-АВН

Путин: академик Микрин внёс неоценимый вклад в реализацию космической программы России

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Евгений Микрин
Евгений Микрин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина, лечившегося от коронавируса и скончавшегося во вторник.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Тяжёлая болезнь оборвала жизнь выдающегося учёного, конструктора, крупного организатора", - говорится в соболезновании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег, отметил Путин.

"Добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркивается в телеграмме.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
МКС
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