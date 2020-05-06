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Прекратит ли Россия «прогулки» ВВС Израиля в небе Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израиль начал наносить удары по сирийской территории не только вдоль оккупированных Голанских высот, но и по центральной и северной частям страны.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали объект, находящийся в провинции Алеппо. Как оказалось, бомбардировке подвергся склад вооружения, принадлежащий иранским военным. До этого ракетными ударами Израиля уничтожен арсенал проиранских формирований под Дамаском и нанесены повреждения авиабазе Шайраат в Хомсе, которая являлась транзитным пунктом для иранских самолетов, доставляющих боеприпасы и военное снаряжение из Тегерана.

В связи с этим Россия предоставила Ирану право использовать российскую авиабазу «Хмеймим». Таким образом, президенту Израиля Нетаньяху, пообещавшему наносить удары по иранским военным в любое время и в любом месте на территории Сирии, брошен серьезный вызов.

Отмечается, что на российском военном аэродроме приземлились два военных борта – самолёт Ил-76 ВВС Сирии и самолёт Airbus A310, которые прибыли из Тегерана. На их борту находилась большая партия вооружения и боеприпасов. Перевалка снабжения через авиабазу «Хмеймим» гарантирует Ирану абсолютную защиту от возможных ракетных атак, так как Россия предупредила Израиль, что в случае малейшей угрозы будет сбивать израильские истребители без предварительных предупреждений, где бы они не находились.

«Разрешив Ирану использовать авиабазу «Хмеймим», Россия бросила вызов Нетаньяху, буквально указывая на то, что всего лишь одна попытка нападения на российскую военную авиабазу в Сирии, вне зависимости от обстоятельств, приведёт не только к уничтожению израильских самолётов, но и к нанесению ударов по самому Израилю»,- заявляют эксперты.

Free News сообщает, что точные данные о перебрасываемом Ираном через авиабазу «Хмеймим» вооружении пока не известны. Впрочем, учитывая тот факт, что Россия доставила в Сирию более сотни единиц бронетехники, очевидно, что ожидается возобновление военной операции в Идлибе.

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Израиль
Иран
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Сирия
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Ил-76
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