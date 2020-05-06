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WarSpot

Невезучий «Еврофайтер»

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Цена маленькой ошибки — гибель лётчика и самолёта на глазах многотысячной толпы

Построенный на сегодняшний день в более чем 500 экземплярах, истребитель Еврофайтер «Тайфун» относится к довольно надежным машинам. Число потерянных по техническим причинам машин можно пересчитать по пальцам одной руки, однако никакая надежность не поможет, если вмешивается человеческий фактор.

24 сентября 2017 года пилот итальянских ВВС капитан Габриэле Орланди демонстрировал одиночный пилотаж в ходе авиационного шоу в Террачине (Лацио). На выходе из петли опытный лётчик снизился ниже допустимого минимума, допустил просадку и врезался в море на глазах многочисленных зрителей всего в нескольких сотнях метров от берега. Катапультироваться пилот не успел, настолько быстро всё произошло.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
EF-2000
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