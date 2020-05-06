Параду быть: Лукашенко зовет лидеров в Минск на 9 мая

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минске

В Белоруссии пройдет парад Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию коронавируса. Президент страны Александр Лукашенко пригласил на него глав других государств. При этом ВОЗ неоднократно призывала Белоруссию ужесточить карантинные меры и отказаться от проведения парада. Но Лукашенко считает это невозможным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Такое заявление он сделал в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», - сказал президент.

Президент также заверил, что адекватно отреагирует на критику по поводу планов руководства страны провести 9 мая в Минске военный парад по случаю Дня Победы.

"Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать", - подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер попросил ветеранов не приезжать в Минск на парад Победы 9 мая.

«Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны, их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад», - отметил Лукашенко.

По его словам, сейчас представители общественных организаций поздравляют ветеранов и дарят им подарки в честь юбилея Победы.

Президент Белоруссии двумя днями ранее заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии. Его нельзя отменить даже в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, подчеркнул глава государства.

«Мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало», - отметил белорусский лидер.

Кроме того, по словам Лукашенко, «через день-два», если отменить парад, «люди» обвинят власти в испуге.

Как рассказал президент Белоруссии, отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что Белоруссия готова оказать им содействие при перелете.

"Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент выразил уверенность, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, так как в Минске "оно будет организовано как положено». "Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - отметил глава государства.

При этом ранее побывавшие в стране эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовали усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, а также не допускать большого скопления людей.

Как сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев, белорусов нужно отговорить от посещения парада Победы. По его словам, запретить жителям страны идти на парад будет тяжело, но отговорить их от посещения мероприятия необходимо.

"Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость", - считает специалист.

Он обратил внимание, что в России ограничили в передвижении пожилых граждан, и это привело к низкой заболеваемости среди тех, кто старше 65 лет.

"Отсюда, может быть, и смертность маленькая. Это показатель того, что, если вы будете ограничивать нахождение людей в коллективах - это помогает бороться с эпидемией, а значит, конечно, проведение таких мероприятий крупных лучше не делать во время эпидемии", - отметил Ларичев.

Кроме того, на параде не все люди будут в масках, а это повысит риск заражения, подчеркнул он.

Лидия Мисник